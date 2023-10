Cícero Lucena inicia agenda nos Bancários com autorização para construção de três projetos de empraçamento e a pavimentação de 10 novas ruas

A Prefeitura de João Pessoa está investindo mais de R$ 500 milhões em obras de Infraestrutura na cidade. São intervenções de drenagem, pavimentação, asfalto, construção de praças e parques, reforma de escolas, programa de LED, entre outras ações, que estão presentes em vários bairros da Capital. Nesta quarta-feira (18), o prefeito Cícero Lucena está dando sequência a esse trabalho nos Bancários, onde autorizou a construção de três projetos de empraçamento e a pavimentação de 10 novas ruas.

A obra de empraçamento, com áreas de lazer e paisagismo, está integrada ao Parque Linear das Três Ruas, que a Prefeitura está executando nos Bancários e que o prefeito aproveitou para fiscalizar o andamento dos trabalhos. Essas intervenções, de acordo com o gestor, mostram o olhar da gestão municipal para a área de Infraestrutura, entendendo a necessidade do cuidado com a cidade, em meio ao crescimento habitacional e com as consequentes demandas da população.

“Esse Parque Linear das Três Ruas, que será coroado com a parceria com o Governo do Estado, que está fazendo a ligação dos Bancários à Cidade Universitária, é um projeto misto de mobilidade e urbanismo. Podemos dizer que é um projeto de mobilidade humana, que é motivo de muita alegria. Vamos continuar avançando, na próxima quarta-feira já vamos entregar 60 ruas na cidade de João Pessoa”, disse o prefeito, que esteve acompanhado do vice, Leo Bezerra, vereadores municipais e vários secretários da gestão.

Empraçamentos – São três projetos, que incluem a construção de espaços de lazer e convivência, com iluminação de LED, acessibilidade, construção de bancos, piso intertravado, academia da terceira idade e kit mesa de jogos, em uma área com jardinagem. O investimento é de R$ 240 mil.

“Aqui, nos Bancários, esses espaços, que ficam entre as ruas que estamos pavimentando, vamos ligar, por exemplo, a Avenida Sérgio Guerra com o Parque Linear das Três Ruas, integrando essas duas principais avenidas do bairro, que são extremamente importantes. E que a gente cria esses espaços, que deixam de ser locais de lixo, espaços de drogas, espaços não utilizados hoje pela população”, explicou o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão.

Pavimentação – Está garantindo 100% das ruas pavimentadas em 25 bairros, contando 15 já executados e mais 10 com serviços em andamento. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), até o final de 2024 serão 35 bairros concluídos. Em toda a cidade, já são 187 ruas entregues e 200 com obras em andamento. Nesta ordem de serviço o investimento é de R$ 1 milhão para a pavimentação das 10 ruas, sem nomes, que terão calçamento, calçadas padronizadas, drenagem, piso tátil e acessibilidade.

Parque das Três Ruas – A obra avança e está com 43% do cronograma já executado. O investimento da Prefeitura é de R$ 10,6 milhões, para executar o projeto em uma área de 9,3 hectares, com diversos locais de lazer, convívio e contemplação, onde a população poderá usufruir de três espaços – o Recanto dos Esportes, Recanto das Crianças e o Recanto das Árvores.

O parque também terá pista para caminhada e ciclovia de 1,6 quilômetros (km), espaço para esportes radicais, calçadas padronizadas e com acessibilidade, iluminação em LED, bancos, jardins, lugares para ações, totens, estacionamento e bicicletário. A obra também está integrada a ponte que vai ligar os Bancários à UFPB, que está sendo executada pelo Governo do Estado.