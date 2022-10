Prefeitura encerra 3ª edição da Jornada do Conhecimento com entrega de certificados nesta quarta-feira | Prefeitura de Campina Grande – PB

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), encerra a 3ª edição da Jornada do Conhecimento nesta quarta-feira, 5. Cerca de 64 empreendedores concluíram as etapas com louvor e serão agraciados com certificação. A entrega será feita, no auditório da Vila do Artesão, a partir das 16h30.

Numa parceria com o Sebrae-CG, a Amde iniciou a 3ª Jornada do Conhecimento no dia 1º de setembro e encerra esta edição nesta quarta-feira, 5. As aulas estão aconteceram no auditório da Vila do Artesão, localizada na avenida Almirante Barroso, s/n, no bairro do São José.

A capacitação para os empreendedores abordou temas como: Processos licitatórios, Compras públicas, Ferramentas digitais com realização de oficinas para aumentar as vendas pela internet e orientações de como se tornar um empreendedor de sucesso.

De acordo com a presidente da Amde, Alana Carvalho, o objetivo impulsionar a Cultura Empreendedora em Campina Grande e gerar cada vez mais emprego e renda, contribuindo para o desenvolvimento da cidade e do país.

Codecom