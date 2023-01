Prefeitura de Gurjão abre seleção com mais de 30 vagas

Compartilhe















A prefeitura de Gurjão, no Cariri da Paraíba, publicou um edital de processo seletivo com abriu 34 vagas para contratação de servidores das áreas de saúde e educação, para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários vão de R$ 1.302,00 a R$ 3.636,00.

>>> Veja o edital do processo seletivo

As inscrições podem ser feitas no formato presencial, na sede da prefeitura localizada na Rua Vicente Borges Gurjão, nº 158, no bairro do Centro. Os interessados devem ser inscrever dos dias 30 de janeiro a 1º de fevereiro, das 9h às 14h.

As taxas de inscrição custam R$ 50 para funções de níveis fundamental, médio e técnico. Já para as de superior, custam R$ 80. As inscrições serão feitas mediante o preenchimento e entrega da ficha de inscrição, junto com a documentação comprobatória, descrita no edital.

Há vagas para os seguintes cargos:

Agente social de atividades recreativas

Cuidador social

Operador de máquinas pesadas

Técnico em enfermagem

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de secretaria

Técnico manutenção de informática

Artíficie

Enfermeiro

Odontólogo – PSF

Odontólogo bucomaxilofacial

Odontólogo periodontista

Bioquímico

Assistente Social

Psicólogo

Psicólogo – NASF

Farmacêutico

Educador físico

Fisioterapeuta

Auxiliar de assuntos educacionais

Professor B – Português

Professor B – História

Professor B – Matemática

Professor polivalente

Psicólogo escolar

Orientador educacional e auxiliar de biblioteca para atividades de apoio à estratégia da saúde da família – PSF

Veja também Rede de supermecados em João Pessoa oferece mais de 100 vagas de emprego

O processo seletivo simplificado acontecerá por meio das etapas de análise curricular, entrevista e prova prática exclusivamente para função de operador de máquinas.

A entrevista e a prova prática devem acontecer no dia 9 de fevereiro.

Validade do processo seletivo

O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de um ano, contado da data da homologação do resultado final, prorrogável pelo mesmo período.

O resultado final da seleção está previsto para o dia 17 de fevereiro.

