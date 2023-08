Saúde

Prefeitura de João Pessoa reforça o chamamento para atualização da caderneta de vacinação

01/08/2023 | 17:00 | 2

Nesta quarta-feira (2), a Prefeitura de João Pessoa segue reforçando o chamamento para atualização da caderneta de vacinação, ofertada gratuitamente em todos os serviços da rede municipal de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) oferta as vacinas do calendário de rotina, além dos imunizantes que protegem contra Influenza e Covid-19, que tem a capacidade de estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos protetores e células de defesa contra o coronavírus.

As unidades de saúde da família (USFs) estarão vacinando todos os públicos, nesta quarta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h. Todas as USFs estão com a totalidade dos imunizantes disponíveis, com exceção das unidades Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV, Anayde Beiriz e Jardim Planalto. As policlínicas municipais e o Centro Municipal de Imunização também estão abastecidos com todas as doses das vacinas. Os dois pontos funcionam nos dias úteis, das 8h às 16h.

A ação preventiva também acontece no Shopping Sul, nos Bancários, e no Home Center Ferreira Costa, localizado na BR-230, com pontos de vacinação em horário diferenciado, dispondo dos imunizantes para todos os públicos. Ambos dispõem de todas as vacinas de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h. Aos sábados, o Shopping Sul disponibiliza a vacinação das 10h às 16h e o Ferreira Costa das 8h às 16h.

Proteção – As vacinas contra Influenza e Covid-19 estão disponíveis para toda a população acima de seis meses de idade. Já a vacina bivalente contra a Covid-19 é destinada aos maiores de 18 anos, desde que tenham completado o esquema vacinal primário (duas doses ou dose única). É necessário um período de 4 meses desde a última aplicação para poder receber o imunizante. O público-alvo são pessoas acima de 18 anos, além de pessoas com deficiência, imunocomprometidas e com comorbidades acima de 12 anos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde.

Lembrando que todas as doses disponíveis contra Covid-19 ou Influenza podem ser administradas simultaneamente com qualquer outro imunizante que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Documentação – Para ter acesso à vacina contra Covid-19, o usuário deve apresentar um documento oficial e o cartão de vacina, que comprove outras doses do imunizante, além do Cartão SUS. Já para receber a vacina contra Influenza e demais vacinas do calendário de rotina, é importante levar o cartão de vacina, Cartão SUS e um documento oficial do usuário.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito. É necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta quarta-feira (2):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV, Anayde Beiriz e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira – exceto feriados)

Home Center Ferreira Costa

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)