Preços de alimentos da cesta básica variam até 115,08% em João Pessoa, aponta Procon-JP

Os preços dos alimentos da cesta básica em João Pessoa registram uma variação que pode chegar a 115,08%. Os dados são de pesquisa divulgada nesta terça-feira (1º) pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP) e que foi realizada em supermercados da capital paraibana.

Por exemplo, o preço do macarrão espaguete Fortaleza 500g oscila entre R$ 3,25 (Varejão do Preço – Varjão) e R$ 6,99 (Manaíra – Manaíra), numa diferença de R$ 3,74.

Confira a pesquisa completa do Procon-JP com a tabela de preços

O levantamento coletou preços de 73 itens no dia 31 de julho, em 17 estabelecimentos, e traz valores de produtos como óleo, feijão (carioquinha e preto), arroz parboilizado, café, macarrão, massa para cuscuz, açúcar, sal, leite em pó e em caixa, margarina, manteiga e biscoitos doces e salgados.

O Procon-JP registra, ainda, que a maior diferença, de R$ 11, foi encontrada na manteiga Itacolomy 200g, com preços entre R$ 10,99 (Atacadista Atacadão – Geisel) e R$ 21,99 (Carrefour – Aeroclube), variação de 100,09%. A segunda maior diferença ficou com leite em pó integral Ninho, de R$ 10,03, com preços entre R$ 29,96 (Carrefour – Aeroclube) e R$ 39,99 (Menor Preço – Bairro dos Estados), variação de 33,48%.

Mais variações

Outras duas grandes variações foram registradas no cuscuz Flocão São Braz, de 100,67%, com preços entre R$ 1,49 (Super Box Brasil – Geisel e Bemais – Bancários) e R$ 2,99 (Carrefour – Aeroclube), diferença de R$ 1,50; e no macarrão espaguete Imperador 500g, de 90,30%, com preços entre R$ 2,99 (Mateus – Altiplano) e R$ 5,69 (Carrefour – Aeroclube), diferença de R$ 2,70.

Estabelecimentos visitados

A pesquisa visitou os seguintes supermercados: São João (Centro); Latorre (Torre); Menor Preço (Bairro dos Estados); Assaí (Epitácio Pessoa); Manaíra (Manaíra); Super Box Brasil (Geisel); Bemais (Bancários); Assis (Mangabeira VIII, Cidade Verde); DoDia (Bessa); Carrefour (Aeroclube); O Cestão (Geisel); Mateus (Altiplano); Varejão (Varjão); Varejão do Preço (Rangel); Pague Bem Menos (Valentina); e Atacadista Atacadão (Água Fria).

