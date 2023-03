Patrulha Maria da Penha é ampliada para Guarabira e agora atende mais 40 cidades da Paraíba

Compartilhe















No Dia Internacional da Mulher, esta quarta-feira (8), começa a funcionar a partir das 8h o Núcleo de Guarabira do Programa Integrado da Patrulha Maria da Penha. Com isso, 10 comarcas do Brejo paraibano são integradas ao serviço, que agora cobre mais 40 municípios.

LEIA TAMBÉM: Patrulha Maria da Penha atende atualmente 334 mulheres na Paraíba

O programa já está consolidado na Grande João Pessoa e na região polarizada por Campina Grande e com a implantação no Núcleo de Guarabira, a Patrulha Maria da Penha passa a atender a 100 dos 223 municípios do estado.

Compõem a Região do Brejo as comarcas de Guarabira, Alagoa Nova, Alagoinha, Arajornruna, Bananeiras, Belém, Gurinhém, Ingá, Itabaiana e Solânea, além das cidades atendidas por essas sedes do Tribunal de Justiça da Paraíba.

O que é a Patrulha Maria da Penha?

A Patrulha Maria da Penha é um serviço que tem como objetivo oferecer acompanhamento preventivo periódico e garantir maior proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar que possuem medidas protetivas de urgência vigentes, baseadas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

As ações do programa são desenvolvidas, em conjunto, pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJPB, Secretaria de Segurança e Defesa Social (Sesds), por meio da Polícia Militar, Polícia Civil, Coordenação das Delegacias Especializadas de Mulheres e Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana.

Além de monitorar a segurança das mulheres, a Patrulha Maria da Penha realiza a triagem, o atendimento inicial, visitas periódicas e rotas de monitoramento, dentro de um perímetro arbitrado pela Justiça.

Onde está a Patrulha Maria da Penha?

Na matriz que funciona na Capital, a Patrulha Maria da Penha atende a 26 municípios, sendo eles: João Pessoa, Cabedelo, Bayeux, Santa Rita, Mamanguape, Cruz do Espírito Santo, Lucena, Mari, Riachão do Poço, Sapé, Sobrado, Alhandra, Pedras de Fogo, Caaporã, Pitimbu, Conde, Itapororoca, Mataraca, Jacaraú, Lagoa de Dentro, Pedro Régis, Curral de Cima, Capim, Cuité de Mamanguape, Rio Tinto e Baía da Traição.

O Núcleo de Campina Grande alcança mais 34 cidades: a própria Campina Grande e os municípios de Alagoa Nova, Areia, Aroeira, Alcantil, Barra de São Miguel, Boqueirão, Barra de Santana, Boa Vista, Campina Grande, Cabaceiras, Fagundes, Gado Bravo, Tenório, Juazeirinho, Santo André, Soledade, Olivedos, Pocinhos, Algodão Jandaíra, Remígio, Esperança, Areial, Montadas, Lagoa Seca, Massaranduba, Puxinanã, São Sebastião de Lagoa de Roça, Matinhas, São Domingos do Cariri, Riachão de Santo Antônio, Santa Cecilia, Umbuzeiro, Natuba e Queimadas.

Já o Núcleo 2, que corresponde a Guarabira, beneficia Alagoinha, Guarabira, Araçagi, Belém, Caiçara, Cuitegi, Duas Estradas, Alagoa Grande, Juarez Távora, Mulungu, Logradouro, Pilões, Pilõezinhos, Pirpirituba, Serra da Raiz, Sertãozinho, Solânea, Riachão, Arara, Dona Inês, Serraria, Casserengue, Borborema, Araruna, Bananeiras, Cacimba de Dentro, Tacima, Itabaiana, Gurinhém, Ingá, Caldas Brandão, São Miguel de Taipu, Itatuba, Juripiranga, Mogeiro, Pilar, Riachão do Bacamarte, Salgado de São Félix, São José dos Ramos e Serra Redonda.

Como denunciar violência doméstica

Denúncias de estupros, tentativas de feminicídios, feminicídios e outros tipos de violência contra a mulher podem ser feitas por meio de três telefones:

197 (Disque Denúncia da Polícia Civil)

180 (Central de Atendimento à Mulher)

190 (Disque Denúncia da Polícia Militar – em casos de emergência)

Além disso, na Paraíba o aplicativo SOS Mulher PB está disponível para celulares com sistemas operacionais Android e IOS e tem diversos recursos, como a denúncia via telefone pelo 180, por formulário e e-mail.

As informações são enviadas diretamente para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que fica encarregado de providenciar as investigações.

# Patrulha Maria da Penha

violência contra a criança

Redação Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Comunidade

Paraíba é quinto no país em número de famílias ameaçadas de despejo

Maioria das famílias em risco estão localizadas na capital João Pessoa e o restante divididas em 13 municípios; Estado é o quinto com maior número de famílias ameaçadas de despejo em todo o país.

Comunidade

Apenas 4,8% das mulheres que sofreram agressão acionaram a polícia, diz pesquisa

Pesquisa “Visível e Invisível – a Vitimização de Mulheres no Brasil” foi divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Datafolha nesta quinta (2).

Comunidade

ONG oferece vagas em cursos gratuitos para adultos e crianças, em João Pessoa

Podem se inscrever crianças a partir de 7 anos. ONG fica no Mangabeira I.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter