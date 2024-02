Prefeitura promove ação educativa de combate à dengue em praças, condomínios, bares e restaurantes do Bessa

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de João Pessoa vai realizar, nesta terça-feira (27), uma ação educativa em combate ao Aedes aegypti, mosquito vetor da dengue, no bairro do Bessa. As atividades terão início às 18h e seguem até 21h com equipes visitando praças, condomínios, bares e restaurantes.

De acordo com a diretora de Atenção à Saúde de João Pessoa, Alline Grisi, durante a ação, os profissionais distribuirão materiais educativos, orientando a população sobre as formas de prevenção contra a doença. “Vamos conversar com as pessoas nas praças, síndicos de condomínios e proprietários dos bares fazendo as orientações necessárias para evitar a proliferação do mosquito”, destacou.

Apesar do baixo risco de infestação do mosquito Aedes aegypti no Município, conforme o resultado do Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa), a SMS tem intensificado as ações de enfrentamento à doença com campanha de vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, batidas de focos nas residências e pontos estratégicos como borracharias, oficinas mecânicas, cemitérios e locais onde são realizadas coletas de reciclagem.

Como denunciar focos de dengue – A Prefeitura de João Pessoa disponibiliza canais para que a população possa denunciar possíveis focos do agente transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A denúncia pode ser realizada, em forma de mensagem, através do WhatsApp ‘Xô, Aedes’, onde, além de denunciar possíveis focos, também é possível tirar dúvidas sobre prevenção, sintomas e locais de atendimento.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, e aos sábados das 8h às 11h30, através do número (83) 98825-0549. Para quem preferir ligação, pode entrar em contato com Disk Dengue. O número 3214-5718 funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30.