Sexta Turma do STJ nega recurso e Padre Egídio segue preso em João Pessoa

Por unanimidade, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou recurso movido pela defesa do Padre Egídio de Carvalho para que ele responda em liberdade. O religioso está preso desde o dia 17 de novembro na Penitenciária Especial do Valentina, em João Pessoa, em decorrência da Operação Indignus, que investiga suposto desvio milionário do Hospital Padre Zé.

O entendimento do colegiado segue o mesmo do relator do caso, o ministro Teodoro Silva Santos, que negou em duas ações a liberdade ao ex-diretor do Hospital Padre Zé. O argumento é a manutenção da ordem pública, e para que ele não tenha comunicação com os demais investigados e, principalmente, não atrapalhe as investigações, realizadas pelo Gaeco do Ministério Público.

A decisão da Sexta Turma é só mais uma negativa à liberdade de Egídio de Carvalho. A defesa do padre tentou habeas corpus em todos as instâncias. Apresentou recursos contra a decretação da prisão decidida pelo desembargador Ricardo Vital no Tribunal de Justiça, no STJ e também no Supremo Tribunal Federal (STF). Perdeu todas elas.

No Tribunal de Justiça e na Câmara Criminal do TJ, os pedidos foram negados. A ministra Cármen Lúcia, do STF, também negou o pedido de habeas corpus apresentado pelos advogados do padre Egídio de Carvalho.