Projeto ‘Viva o Centro com Música’ apresenta jazz, ópera e blues na primeira semana de novembro

Na primeira semana de novembro, o projeto ‘Viva o Centro com Música’ traz uma rica diversidade musical ao Centro Cultural de São Francisco (CCSF), oferecendo apresentações de ópera, jazz e blues, a partir das 17h30. O evento, que ocorre nesta quarta-feira (6), quinta (7) e sexta-feira (8), promete envolver o público em uma experiência cultural única, com um repertório que abrange desde a música lírica e clássica até o canto, passando pelo jazz, blues e sons regionais e internacionais. A iniciativa é gratuita e aberta para todas as idades e o local conta com estacionamento acessível na parte posterior da igreja, no bairro do Roger.

Nesta quarta-feira, o evento começa com apresentações de música lírica pelos cantores Izadora França (soprano), Leonardo Domingos (tenor) e o pianista Vinícius Sales. Às 18h, Izadora França interpreta ‘Ave Maria’ de Schubert, sob a direção do maestro Carlos Anísio. No adro do Centro Cultural São Francisco, às 18h15, a dupla Pedro Paz e Mayra Montenegro apresenta músicas do samba à Bossa Nova, reunindo o que há de melhor num repertório que conta com os clássicos de João Gilberto, Tom Jobim, Baden Powell, Chico Buarque e outros nomes. Para acompanhá-los, Daniel Melo, cavaquinista e flautista direto de Sergipe para a Paraíba, assim como Alan Silva, na bateria e percussão, e finalizando com a percussionista e cantora paraibana Tainá Macêdo.

Na quinta-feira, haverá um dueto de ópera com o sopranista Kleiton D’Araújo e o barítono Eduardo Cunha Lima, acompanhados pelo pianista Hamurabi Ferreira. O Sexteto Paraíba de Metais também se apresenta. O grupo é formado atualmente por Alex Torres e Yuri Galdino (trompetes), Jorge Brito (trombone), Ana Karolina (trompa), Ivanilson Silvestre (tuba) e Lucas Anderson (bateria). O grupo se destaca pela sonoridade única e versatilidade, interpretando desde música clássica até popular brasileira e contemporânea.

Já na sexta-feira, também no Centro Cultural São Francisco, haverá uma breve apresentação de ópera com os cantores líricos Izadora França, Leonardo Domingos, Kleiton D’Araújo e Eduardo Cunha Lima, acompanhados pelo pianista Hamurabi Ferreira. Excepcionalmente nesta sexta o combo instrumental Rubacão Jazz não se apresenta, voltando as suas apresentações normalmente na semana seguinte.

‘Viva o Centro com Música’ – O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia de João Pessoa (Secitec-JP), em parceria com o Governo do Estado da Paraíba. Em sua segunda edição, que teve início em agosto e vai até janeiro de 2025, o projeto busca revitalizar o Centro Histórico de João Pessoa através da cultura, especialmente a música.

O ‘Viva o Centro com Música’ também abre espaço para inovação tecnológica. Por meio de uma pesquisa pioneira, o projeto explora o uso de software livre e hardwares acessíveis para gravação e sonorização de eventos e estúdios caseiros. O objetivo é criar um protocolo para sonorização, gravação e transmissão ao vivo utilizando o sistema Linux, mais especificamente o Jack Áudio Connection Kit, tornando o empreendedorismo musical mais acessível.