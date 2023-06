Comidas juninas

Festival de Milho da Cecaf é opção para quem deixou as compras para última hora

23/06/2023 | 12:00 | 27

O São João, comemorado neste sábado (24), é a festa mais aguardada pelos nordestinos para dançar forró e se esbaldar com as comidas típicas a base de milho verde. Quem deixou para fazer as compras na véspera da festa ainda dá tempo de ir ao Festival do Milho, na Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), no José Américo, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb). O Festival acontece até as 17h desta sexta-feira (23). Outra opção é comprar na tradicional Feira de Oitizeiro.

Cleide Rodrigues comemorou as boas vendas. Ela é de Itapororoca e comercializa frutas e verduras todas as quintas e sábados na Cecaf, há cinco anos. “Nessa época de São João chegamos aqui por volta das 3h da manhã e ficamos até as 17h para vender milho. Temos vendido cerca de 80 mãos de milho por dia, por R$ 35,00 a mão”, festejou.

A aposentada Lucia Fátima é uma cliente assídua. “Faço sempre minhas compras aqui porque é organizado e limpo e todo ano compro milho nessa época de São João. Gosto de fazer a comida de milho do meu jeito, por isso venho comprar num horário que não tenha muita gente e esteja tranquilo”, enfatiza. Segundo ela, o segredo é usar os produtos fresquinhos, como leite de coco feito do fruto e a canela.

Quem quiser comprar milho e produtos típicos, além de artesanato e os demais produtos da agricultura familiar ainda dá tempo. O preço médio da mão de milho na Cecaf, com 52 espigas, sai por R$ 35, mas a negociação direta com o produtor pode render uma economia para o consumidor chegando a R$ 30,00 a mão de milho.

Cerca de 180 famílias agricultoras fazem parte do Festival de Milho do Cecaf, sendo 120 famílias cadastradas na Central e mais outras 60 que não comercializam seus produtos no local o ano inteiro, mas que vêm para o Festival vender seu milho e os subprodutos. Quem for conferir o Festival de Milho ainda pode curtir a apresentação de grupo de forró pé de serra.

Oitizeiro – A dona de casa Sandra Souza foi as compras nesta sexta-feira (23) para adquirir a mão de milho na Feira de Oitizeiro. Ela conseguiu as 52 espigas na promoção, por R$ 30,00, para fazer bolo, canjica, pamonha, milho assado e cozinhado, tudo na base do forno a lenha. “Vamos juntar a família toda. Eu adoro o São João e porque também é o meu aniversário”, disse sorridente.

Walmir Andrade, comerciante da Feira de Oitizeiro, comemora as boas vendas. “Vendi muito durante toda a semana a R$ 35,00 a mão de milho, hoje estamos fazendo promoção, baixamos para R$ 30,0”. Segundo ele, o milho mais verde é ideal para cozinhar, já o mais maduro é bom para fazer a pamonha e a canjica.