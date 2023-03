Humanização

Instituto Cândida Vargas realiza curso de Libras para profissionais da unidade

08/03/2023 | 09:30 | 30

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que faz parte da Prefeitura de João Pessoa, está oferecendo aos profissionais da maternidade um curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras), para que o atendimento prestado as pacientes e acompanhantes da unidade seja mais humanizado. O curso, que inicia nesta quinta-feira (9), a partir das 14h, e se estende até junho, visa alcançar o maior número de profissionais do ICV.

O curso vai acontecer todas as quintas-feiras e tem a duração de 30 horas. Os profissionais vão contar com as facilitadoras Elliene Ferreira e Rosângela Maria Santana, que vão oferecer os conhecimentos sobre essa linguagem. O curso, que conta com 45 vagas, surgiu como uma demanda do Serviço Social ao Centro de Estudos do ICV, que solicitou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e foi atendida.

Segundo a coordenadora do Serviço Social do ICV, Liane Guerra, o curso de Libras para os profissionais é uma proposta do Instituto para inclusão de mulheres surdas na saúde. “Tem a finalidade de melhorar a interação e comunicação com as mulheres surdas que procuram os serviços do SUS no Instituto Cândida Vargas e a equipe multiprofissional vai garantir o entendimento e atendimento humanizado das demandas dessas mulheres”, disse.

No curso, os participantes vão aprender sobre: “Os principais conceitos sobre surdez sob o ponto de vista médico e da comunidade surda”; “Interagindo com o surdo, vídeos em libras. Simulações de Atendimentos nos Serviços do Município, Policlínicas, UPAS, etc”; “Alguns sinais para construir frases em Libras. Sinais relativos a pronomes, nome e sobrenome”; “Números em Libras Cardinais, ordinais, e quantitativos”; entre outros.

Com encerramento programado para dia 15 de junho, o curso vai entregar certificado para os concluintes, certificando o aprendizado dos participantes.