Agência Minas Gerais | Sedese abre inscrições para Curso de Formação em Direito das Mulheres – MAUÁ AGORA!

Ter 07 março 2023 18:15 atualizado em Ter 07 março 2023 18:15

Sedese abre inscrições para Curso de Formação em Direito das Mulheres

Com matrículas abertas a partir desta quarta-feira (8/3), a capacitação faz parte da campanha Minas por Elas, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG) promove o Curso de Formação em Direitos das Mulheres, por meio da Escola de Formação em Direitos Humanos (EFDH). A capacitação faz parte das ações realizadas pela campanha Minas por Elas, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, e tem como objetivo promover e consolidar a política de educação em Direitos Humanos em Minas Gerais.

Pexels / divulgação

As 2.500 vagas disponíveis para o curso, que será realizado a distância, via Plataforma Moodle, podem ser preenchidas por agentes públicos estaduais e municipais, estudantes universitários e membros da sociedade civil até o dia 23/3, via Portal SER-DH. É necessário o uso do e-mail pessoal para inscrição.

As aulas terão início no dia 29/3, com carga horária de 60 horas, sobre os temas: “Introdução aos Direitos Humanos; Legislação e Redes de Atendimento e Proteção; Planejamento, Monitoramento e Avaliação das Ações em Direitos Humanos; Proteção, Promoção e Reparação dos Direitos das Mulheres”.

Para finalizar a formação e ter acesso ao certificado, o aluno deverá obter média de 60% de aproveitamento em cada módulo do curso.

Acesse o calendário completo dos cursos disponíveis neste ano.

