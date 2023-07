Fim das férias

Prefeitura disponibiliza equipe de vacinação durante este domingo no Parque Arruda Câmara

28/07/2023 | 11:00 | 32

Quem visitar o Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) neste domingo (30), vai ter um motivo a mais do que brincar e apreciar a natureza. A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai estar no local, das 8h às 16h, com uma equipe de saúde disponibilizando as vacinas contra Covid-19 e Influenza, além das que integram o calendário de rotina.

“A importância em contarmos com uma equipe realizando essa ação de vacinação na Bica se dá pelo fato que é um lugar onde circulam muitos pais e crianças, aproveitando o dia para as brincadeiras, contato com a natureza e também para atualizar o cartão de vacina, pois sabemos que este domingo também marca o final das férias e o retorno às aulas do segundo semestre de muitos estudantes”, destacou Raquel Moraes, diretora de Vigilância em Saúde de João Pessoa.

O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde para a realização da ação deste domingo de vacinação no Parque Arruda Câmara é recuperar as coberturas vacinais, além de fornecer aos cidadãos, por meio da imunização, uma saúde preventiva e protetiva.

Vacinação no Parque Arruda Câmara neste domingo (30):

Horário: das 8h às 16h