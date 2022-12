Avanço

Rede Municipal de Educação da Capital tem 32 unidades de ensino premiadas pelo Governo Federal pelo bom uso de recursos do PDDE

30/12/2022 | 10:00 | 326

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) fecha o ano de 2022 colhendo os frutos plantados pela atual gestão. Trinta e duas unidades de ensino, entre escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), receberam o prêmio do Governo Federal, ‘Parcela Desempenho’ do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

“Eu só tenho que agradecer a cada um e a cada uma que nos ajudam a fazer Educação. Nossa rede de ensino está passando por uma verdadeira transformação. Um exemplo disso é este crescimento de mais de 200% com escolas premiadas no PDDE. No ano passado foram 10 unidades de ensino. Muito obrigado e com isso encerramos o ano sabendo que estamos no caminho certo”, agradeceu a secretária de Educação, América Castro.

São utilizados três indicadores do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada (Ideges) para as dimensões-chave de desempenho do programa: o cadastro, por meio do sistema PDDEWeb; a execução dos recursos do programa no âmbito da unidade executora; e a prestação de contas dos recursos. O Ideges foi calculado para todas as escolas municipais ou estaduais passíveis de serem atendidas pelo PDDE neste exercício.

Confira a relação dos CMEIs premiados:

CMEI Laranjeiras

CMEI Maria de Nazaré

CMEI Ubirajara Pinto Rodrigues

CMEI Frei Afonso

CMEI Nossa Senhora de Fátima

CMEI Yala Petit de Araújo Ferreira

CMEI Maria da Conceição Alves Bezerra (Dona Tana)

CMEI Floriano Augusto da Silva

CMEI Professor José de Carvalho da Costa Filho

CMEI Bergalice Vasconcelos

CMEI Gertrudes Maria

CMEI Alexandre Ramalho Alves Filho

CMEI Roberta Vieira Batista

CMEI Maria Ruth

Confira a relação das escolas premiadas:

Escola Municipal Virginius da Gama e Melo

Escola Municipal Economista Celso Monteiro Furtado

Escola Municipal Índio Piragibe

Escola Municipal Santos Dumont

Escola Municipal David Trindade

Escola Municipal Professora Anibal Moura

Escola Municipal Tharcilla Barbosa da Franca

Escola Municipal Duarte da Silveira

Escola Municipal Luiz Augusto Crispim

Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto

Escola Municipal Zulmira de Novais

Escola Municipal Zumbi dos Palmares

Escola Municipal Dom Hélder Câmara

Escola Municipal Monsenhor João Coutinho

Escola Municipal Moema Tinoco Cunha Lima

Escola Municipal Carlos Neves da Franca

Escola Municipal Senador Rui Carneiro

Escola Municipal Antenor Navarro