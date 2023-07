Vitória x Sampaio Corrêa: ONDE ASSISTIR AO VIVO, BRASILEIRÃO SÉRIE B, HOJE (28/06), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Vitória x Sampaio Corrêa é válida pelo Brasileirão série B 2023. A bola rola HOJE (28/06) às 21:30 hs (horário de Brasília). A partida tem Vitória como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

NARRAÇÃO AO VIVO Vitória x Sampaio Corrêa AO VIVO AQUI

A transmissão das partidas da Série B do Brasileirão serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Globo. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo Premiere Play, SporTV e até pela Globo, ao vivo. Para Acompanhar quem transmite esta partida, veja logo a seguir. O campeonato na série B está a cada vez mais competitivo. Ao menos 10 times chegam com condições de subirem para a série A, incluindo o SPORT, CEARÁ e JUVENTUDE E ATLÉTICO-GO e outros GRANDES brasileiros.

Assim, como o público já sabe, quatro serão os times que terão acesso à serie A, e os times maiores já sonham em voltar à elite do futebol. Entretanto, não será fácil, pois os times de menor investimento tem tido cada vez mais destaque, assim como o Cuiabá, em 2020, que ganhou direito a disputar, pela primeira vez, a série A. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação BOlívia Querida

Luiz Daniel, Maurício, Gustavo Henrique, Gabriel Furtado e Vitinho; Jhony Douglas, Luiz Otávio, Neto Paraíba e Marcinho; Ytalo e Matheus Martins (Vinícius Alves). Técnico: Márcio Fernandes.

Provável escalação Vitória

Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Osvaldo, Santiago Tréllez e Wellington Nem (Zé Hugo). Técnico: Léo Condé.

PALPITES Campeonato Brasileiro Série B

19:00 Ceará 2 x 1 Avaí 19:00 ABC 0 x 1 Atlético-GO 21:30 Guarani 2 x 1 Mirassol 21:30 Ituano 1 x1 Ponte Preta 21:30 Vitória 2 x 1 Sampaio Corrêa 21:30 Londrina 0 x 1 Juventude

Assista Vitória x Sampaio Corrêa ao vivo, grátis, na internet ou TV, HOJE (28/06) às 21:30 hs – BRASILEIRÃO SÉRIE B

Como informado, os jogos do Brasileirão da Série B, poderão ter transmissão pelo PPV do Premiere, no GE.com, SPORTV e na BAND (A NOVIDADE DO ANO), veja a tabela de transmissão abaixo.

Canal Vitória x Sampaio Corrêa PREMIERE SIM SPORTV não BAND NÃO GE.com Narração ao vivo

Peculiaridades do Brasileirão Série B 2023

A Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2023 será a 47ª edição da segunda divisão do futebol brasileiro. A competição terá início em abril e será disputada até o mês de novembro, com a participação de 20 times.

Os quatro primeiros colocados da Série B garantem o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2024, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a Série C.

Os times que participarão da Série B em 2023 são: Chapecoense, CRB, Criciúma, Guarani, Ituano, Londrina, Novorizontino, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Sport, Tombense e Vila Nova são remanescentes da edição passada da Série B. Atlético-GO, Avaí,

A Série B de 2023 promete ser bastante competitiva, com a presença de tradicionais clubes do futebol brasileiro como Cruzeiro, Botafogo e Coritiba, além de equipes que buscam o acesso à elite do futebol nacional, como Guarani, Ponte Preta e Avaí.

As quatro equipes rebaixadas na Série A do ano passado são Atlético-GO, Avaí, Ceará e Juventude. Já ABC, Botafogo-SP, Mirassol e Vitória conquistaram o acesso na Série C.

O formato da competição será o mesmo das edições anteriores, com a disputa em turno e returno, totalizando 38 rodadas. O time que somar o maior número de pontos ao final do campeonato será o campeão da Série B de 2023.

Assim como em todas as edições do Campeonato Brasileiro, a Série B promete muita emoção, rivalidade e disputas acirradas em busca do acesso à elite do futebol brasileiro.

