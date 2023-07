Abu Dhabi Combat Club

Atleta apoiada pela Prefeitura de João Pessoa conquista medalha de prata em mundial de Jiu-Jitsu

16/07/2023 | 16:00 | 81

Os atletas paraibanos Rayra Mendes e Arthur Piloto participaram, neste domingo (16), em São Paulo, do Abu Dhabi Combat Club (ADCC), maior evento mundial de lutas de Jiu-Jitsu sem kimono. Rayra alcançou a posição de vice-campeã na disputa e conquistou a medalha de prata. A dupla, que recebe apoio da Prefeitura de João Pessoa para participar de competições dentro e fora do Brasil, é considerada referência internacional na categoria de luta kids.

Aos 14 anos de idade, Rayra ressalta que a satisfação em ser atleta e participar de campeonatos está em todo o processo, desde a preparação até o momento da luta. “Eu gosto de treinar e mostrar para as pessoas o que eu sei fazer e o quanto me esforço quando estou competindo. Então, pra mim, é muito bom e revigorante”, comentou.

Arthur, 13 anos, destacou a importância de competir em outros estados e países. “Acho muito importante, porque isso se torna referência para outras pessoas que acham que não podem, mas quando sabem que eu cheguei até aqui, passam a acreditar que também podem conseguir”, disse.

Neste final de semana, a dupla iniciou uma maratona para disputar nas maiores competições de Jiu-Jitsu Kids. Após o resultado do ADCC, os dois seguem para Orlando, nos Estados Unidos, onde participarão do Pan-Americano Kids no dia 23 de julho. Uma semana depois, no dia 30, eles lutam no Sul Americano Kids, no Rio de Janeiro.

O treinador dos atletas, Valdênio Mendes, agradeceu o apoio que a dupla recebe da Prefeitura de João Pessoa. “Participar de um evento internacional já é muito difícil, mas dessa vez conseguimos unir três grandes eventos em três semanas com os dois representando nossa cidade e nosso Estado. Está sendo uma batalha muito grande, mas temos o apoio da Prefeitura de João Pessoa, que tem nos ajudado bastante. Agradecemos ao prefeito Cícero Lucena, pois sem este apoio, nós não teríamos condições de estar representando nossa cidade nacionalmente e internacionalmente”, afirmou.

Arthur e Rayra são os maiores detentores de Jiu-Jitsu do Nordeste. Ela é tetracampeã Brasileira, campeã do Pan Kids e campeã Mundial em Abu Dhabi. E Arthur é tricampeão Brasileiro, bicampeão do Pan Kids e campeão Mundial, em Abu Dhabi.