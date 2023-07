Mais de 300 mil doses

João Pessoa atinge meta da Campanha de Vacinação contra a Influenza

17/07/2023 | 10:30 | 94

João Pessoa atingiu, neste final de semana, a meta da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Até o momento, foram aplicadas 303.702 doses da vacina, o que representa 90,8% da população que integra os grupos prioritários. A campanha foi encerrada no último dia 30 de junho, mas a vacina foi liberada para todos os públicos a partir dos seis meses de idade.

A secretária executiva de Saúde de João Pessoa, Janine Lucena, agradeceu aos trabalhadores envolvidos na imunização. “Minha gratidão e meu reconhecimento ao trabalho de todos os envolvidos. Muito bom saber que temos uma equipe comprometida e que tem a qualidade da saúde da população como principal objetivo”, ressaltou.

O chefe de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Fernando Virgolino, destacou que foi um trabalho árduo até atingir a meta, mas foi fruto do esforço de todos os que fazem parte do processo de vacinação. “O trabalho de todos foi essencial para que fosse possível chegar a mais essa conquista. Venho deixar aqui registrado o meu agradecimento a todos sem exceção, pois o sucesso do trabalho acontece em equipe”, afirmou.

A vacina contra a Influenza continua disponível, de segunda a sexta-feira, nas unidades de saúde da família (USF), das 7h às 11h e das 12h às 16h; policlínicas municipais, das 8h às 12h; Centro Municipal de Imunização (CMI), das 8h às 16h; e Home Center Ferreira Costa, das 12h às 21h.

Embora as pessoas de todas as idades sejam suscetíveis ao vírus Influenza, alguns grupos são mais vulneráveis a desenvolver complicações em decorrência da doença. Nesse sentido, destacam-se as gestantes, puérperas, adultos com mais de 60 anos, crianças com menos de cinco anos e indivíduos com comorbidades ou condições clínicas especiais, especialmente cardiorrespiratórias, obesidade, diabetes, imunossupressão, dentre outros. Portanto, todos os esforços devem ser mantidos para vacinar esses grupos prioritários.