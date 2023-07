Servidor deve abrir conta

Folha de Pagamento da Prefeitura de João Pessoa passa a ser paga pelo Banco BRB a partir de agosto

14/07/2023 | 12:30 | 152

A partir do próximo mês de agosto, a folha de pagamento da Prefeitura de João Pessoa será gerida pelo Banco de Brasília S. A. (BRB). Para a efetivação da transferência da folha, já em andamento, os servidores públicos municipais devem fazer a abertura das contas na nova instituição bancária. A criação das contas pode ser feita através do aplicativo do banco o ‘BRB Mobile’, disponível para celulares Android e IOS.

A abertura da conta é necessária para todos os servidores públicos municipais, sejam eles aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município (IPM) e os da ativa, entre eles efetivos, comissionados e prestadores de serviço. Após a abertura da conta, caso seja do interesse do servidor, ele pode solicitar a portabilidade para receber seus proventos através de outro banco.

De acordo com a Secretaria de Administração (Sead), todo o processo de abertura da conta no aplicativo é intuitivo, bastando seguir as orientações e solicitações na tela. Para abrir a conta, é necessário estar com identidade ou carteira de habilitação (CNH) em mãos. O BRB deverá realizar, no mês de agosto, uma ação presencial de abertura de contas para atender aos servidores aposentados e pensionistas e pessoas com dificuldades para acessar o aplicativo.