Passagem de meteoro em João Pessoa e outras cidades chama atenção

A passagem de um meteoro em João Pessoa, Campina Grande e em outras cidades da Paraíba e do Nordeste brasileiro chamou a atenção de moradores na noite da terça-feira (27). Uma câmera da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon) registrou o fenômeno a partir de Campina Grande, e câmeras em João Pessoa flagraram o clarão no céu.

Os registros foram feitos às 22h59, momento em que o meteoro passou pelo Nordeste. No vídeo de Campina Grande, é possível ver quando o meteoro entra na atmosfera, no canto esquerdo do quadro, e clareia a cena, registrada por Ubiratan Borges, observador da Bramon.

Já no vídeo do meteoro em João Pessoa, as imagens mostram o céu ficando claro por um segundo, após a passagem da rocha.

Nas redes sociais, internautas especularam se o clarão se tratava de um relâmpago, uma vez que não houve o tradicional trovão que vem após o relâmpago. Imagens também foram feitas por internautas de Recife e da Bahia.

Mateus Schuler no X: “Há uma hora, deu esse clarão em Recife. Há relatos de pessoas por aqui, moradoras da Paraíba e de Alagoas, sobre o mesmo clarão. Cadê os astrônomos de plantão para confirmar se foi meteoro ou algo do tipo? Imagens do Canal Papa Charlie Golf https://t.co/ylzfsXcfnK” / X (twitter.com)

Nilsinho no X: “@schuler_mateus Era perto de meia-noite. Parecia que tinha alguém tirando foto kkkk Olha aí o que foi https://t.co/kzigT2MSBI” / X (twitter.com)

De acordo com Marcelo Zurita, membro da Bramon e presidente da Associação Paraibana de Astronomia (APA-PB), o fenômeno se trata de um meteoro, que também foi registrado por imagens de satélite.