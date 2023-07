Programação

Secretaria de Saúde inicia nesta quarta-feira ações do Julho Amarelo, mês de luta contra as hepatites virais

11/07/2023 | 19:00 | 91

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP), por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), divulgou o calendário de ações e atividades do ‘Julho Amarelo’, mês de luta contra as hepatites virais. A programação tem início nesta quarta-feira (12) e segue até o dia 5 de agosto, data de aniversário da Capital. Nas atividades, as equipes de saúde estarão distribuindo material educativo e informativo, realizando aconselhamento, fornecendo orientações à população em relação à prevenção das hepatites virais, assim como fazendo testagens para detecção da doença.

“A vigilância, controle e monitoramento para essa e outras infecções é de extrema importância, pois quando não diagnosticadas, as hepatites virais podem acarretar complicações das formas agudas e crônicas, muitas vezes levando a cirrose ou ao câncer de fígado”, destacou a diretora de Vigilância em Saúde da Capital, Raquel Moraes. O trabalho preventivo também conta com a parceria do Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS (SAE) e do Centro de Testagem e Aconselhamento em ISTs (CTA).

Programação – Nesta quarta-feira (12), as ações acontecem das 16h às 22h, com as equipes da Diretoria de Vigilância em Saúde realizando, no Busto de Tamandaré, testagens rápidas para detecção das hepatites virais, sífilis e HIV/AIDS, assim como aconselhamento pré e pós teste rápido.

Já no dia 20 de julho, os profissionais de saúde estarão na Rua da Areia, no Centro, das 16h às 22h, realizando a entrega de preservativos masculino e feminino e promovendo uma panfletagem com material educativo. Esta mesma ação também ocorrerá no dia 23, tendo como local o Largo da Gameleira, em Tambaú, das 16h às 22h.

Festa das Neves – Entre 27 e 30 de julho e 3, 4 e 5 de agosto, por ocasião da realização da tradicional Festa das Neves, os profissionais da DVS estarão presentes ao Parque Solon de Lucena, fazendo um trabalho de prevenção junto à população, com a entrega de material educativo e informativo, distribuição de preservativos, além das ações de aconselhamento.

Hepatites virais – As hepatites virais são doenças silenciosas que provocam inflamação do fígado. Elas representam um problema de saúde pública de grande importância, pois é significativo o número de pessoas atingidas e não identificadas.

As hepatites virais causam alterações leves, moderadas ou graves no fígado. A doença pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas.

Mês de conscientização – O Julho Amarelo é celebrado para efetivar ações relacionadas à luta contra as hepatites virais. A Organização Mundial da Saúde (OMS), durante a Assembleia Mundial da Saúde, realizada em maio de 2010, instituiu a data de 28 de julho como o Dia Mundial de Luta contra as hepatites virais. A campanha foi instituída no Brasil pela Lei nº 13.802/2019 e tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle da doença.