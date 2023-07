Microcrédito social

‘Eu Posso’ esgota inscrições e inicia etapa de capacitações nesta segunda-feira

08/07/2023 | 17:00 | 50

As 120 vagas disponibilizadas no Edital 008/2023, do programa de microcrédito social da Prefeitura de João Pessoa, ‘Eu Posso’, esgotaram-se nessa sexta-feira (7). Os proponentes que garantiram inscrição agora avançam para a etapa de capacitação, que acontece a partir desta segunda-feira (10), às 13h, no auditório do Sebrae, no bairro dos Estados.

No edital, as inscrições aconteceram de forma presencial e foram divididas em dois dias: 60 vagas foram disponibilizadas na quinta-feira (6), e outras 60, na sexta-feira (7). A etapa foi realizada na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), localizada no Centro da cidade. O atendimento estava marcado para iniciar às 9h. Porém, antes das 6h, já tinham candidatos formando fila por lá.

Entre eles, estava Geane de Sousa Freitas. Há dois meses, ela decidiu investir em um churrasquinho na calçada em frente à casa onde mora, no bairro do Cristo. Porém, vieram as chuvas, e a freguesia sumiu. “Até que decidi voltar a focar em um negócio que sempre desejei investir, que é uma conveniência, na garagem da minha residência. Quero vender bebidas, refrigerante, água, gelo e carvão. Analisei as possibilidades do Eu Posso e vim em busca do crédito, para fazer acontecer. Com o dinheiro do programa, pretendo comprar mercadoria e ter capital de giro”, contou ela, que garantiu inscrição para a linha de crédito como pessoa física.

Já Lúcio Flávio Medeiros, que é microempreendedor individual, fez inscrição como pessoa jurídica. Em 2018, ele abriu um fiteiro no bairro 13 de Maio, onde vendia lanches à noite. Com a pandemia, precisou fechar o estabelecimento. Agora, ele resolveu reabrir o ponto, contudo, funcionando apenas durante o dia, e oferecendo pastel, cafezinho, tapioca e bolo. “O local é bastante movimentado, próximo a uma parada de ônibus. O pessoal tem pedido muito para que eu abra para servir lanches. Preciso do crédito para comprar um freezer, telhas para fazer uma cobertura, e também ter capital de giro. Estou muito otimista para esse recomeço”, destacou.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Vaulene Rodrigues, comemorou o sucesso de mais uma inscrição. “Os empreendedores da cidade estão atentos, e entendendo o propósito e a seriedade do nosso programa. Eles também estão ligados no edital: como temos ofertado oportunidades mensalmente, muitos deles já têm reunido a documentação com antecedência, para não faltar nada no ato da inscrição. Isso tornou o processo mais célere. Ficamos bastante felizes com o resultado”, disse.

Capacitação – Com as inscrições concluídas, os proponentes aptos seguirão para a etapa de capacitação, que contará com três cursos, também presenciais. Na segunda, as atividades vão acontecer no auditório do Sebrae, onde serão ministradas as aulas de Desenvolvimento Pessoal, com 1h de duração; e Gestão Empreendedora, com 3h. Já na terça-feira (11), a programação terá continuidade no auditório do Centro Administrativo Municipal, em Água Fria, com a aula de Finanças Pessoais, com 4h de duração.

Depois dos cursos, os empreendedores seguirão para as demais etapas obrigatórias: plano de negócio; visita técnica; análise de crédito; entrega do certificado do programa (CEM); concessão do crédito; e pós-crédito. Todas as informações sobre o Eu Posso estão disponíveis no site euposso.joaopessoa.pb.gov.br.