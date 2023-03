Desenvolvimento Social

Prefeito participa de entrega de mais 1500 cartões do programa Pão e Leite

29/03/2023 | 10:30 | 31

Mais 1.500 famílias vão poder contar com um reforço em sua alimentação a partir desta quarta-feira (29). São as beneficiadas na segunda etapa do programa Pão e Leite, da Prefeitura de João Pessoa, que passa a atender 7.500 famílias em sua totalidade. O prefeito Cícero Lucena acompanhou a entrega dos novos cartões, que acontece no ginásio do Clube Cabo Branco, no Miramar.

“Este é um programa de nossas gestões anteriores que foi extinto pelos prefeitos seguintes e que conseguimos retomar já no segundo ano de trabalho. Atendemos primeiramente a seis mil famílias e agora conseguimos ampliar para mais 1.500, em um processo de crescimento que vai ser continuado. Queremos levar para cada vez mais famílias a possibilidade de ter alimento e dignidade em suas casas”, afirmou o prefeito.

O programa garante o valor de R$ 50 mensais para que as famílias beneficiadas reforcem sua segurança alimentar. A compra pode ser feita em uma rede cadastrada em toda a cidade, que inclui mercados, mercadinhos, padarias e outros estabelecimentos. Os beneficiados foram selecionados após cadastro junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes), observando critérios de vulnerabilidade social, ausência de renda formal e a não participação em programas da mesma natureza.

A secretária municipal da Sedes, Norma Gouveia, explicou que a entrega acontece por ordem alfabética para garantir conforto e organização. “Aqui também estamos, junto à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, oferecendo acesso aos serviços do Sine, para que, além do benefício, essas pessoas possam encontrar oportunidade no mercado de trabalho”, afirmou.

Joelma Nascimento, de 32 anos, foi uma das novas beneficiadas. Ela é moradora do Bairro das Indústrias e vive com dois filhos pequenos. “Resolvi pedir o cartão para aproveitar o meu direito e ter essa ajuda. O dinheirinho extra é muito bom para complementar as compras. Eu não estou estou trabalhando e a gente precisa”, afirmou.