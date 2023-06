Opção de lazer em família

Parque Arruda Câmara estará aberto durante dias de festas de São João

22/06/2023 | 18:00 | 83

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), administrado pela Prefeitura de João Pessoa, é o local perfeito para aproveitar esses dias de festas de São João em família. Nesta sexta-feira (23), sábado (24) e domingo (25), o parque estará aberto das 8h às 17h, proporcionando aos visitantes a oportunidade de desfrutar de um espaço de natureza com diversas opções de lazer para todas as idades.

Com área verde extensa e repleta de trilhas e paisagens que rendem boas fotos e lembranças, a Bica é um verdadeiro refúgio urbano. Uma das atrações imperdíveis do parque é o lago com pedalinhos, onde crianças e adultos podem se divertir enquanto apreciam a beleza do entorno, sendo uma atividade perfeita para aproveitar o clima agradável do período junino e desfrutar de momentos de descontração em família.

O parque conta também com zoológico, com várias espécies de animais, incluindo mamíferos, répteis e aves, silvestres e exóticos, que os visitantes podem conhecer de perto e aprender sobre a importância da conservação da biodiversidade. Para a visita no parque, não é necessário agendar e o local conta ainda com praças com lanchonetes, além da opção divertida de passeio em trenzinho.

O diretor do Parque Arruda Câmara, Rodrigo Fagundes, lembra que o espaço fica muito próximo ao Parque Solon de Lucena, onde acontecem os festejos juninos da cidade. “O público pode aproveitar e fazer um passeio completo com a família, vindo à Bica para desfrutar da natureza e, em seguida, ir para a Lagoa onde vai encontrar as apresentações juninas”, comentou.

Serviço – O Parque Arruda Câmara está localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n – Róger, e é aberto das 8h às 17h (com fechamento da bilheteria às 16h). A entrada custa R$ 3,00 por pessoa. Crianças com até 7 anos de idade e idosos acima de 65 anos não pagam.