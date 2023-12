Instituto da Previdência Municipal fecha o ano com um incremento de 32,22% no patrimônio

O Instituto de Previdência do Município de João Pessoa (IPMJP) fecha o ano com um incremento de aproximadamente 32,22% no seu patrimônio. A atual gestão também se destacou nas conquistas de diversas premiações, além de alcançar a renovação da Certificação do Pro- Gestão RPPS nível de Aderência III, atingindo 100% das ações dos programas nas dimensões de Controle Interno, Governança Corporativa e Educação Previdenciária, exigidas para obtenção da certificação.

A superintendente do órgão, Caroline Agra, ressaltou que o IPMJP superou a meta atuarial do período ainda no mês de outubro. “Um compromisso para garantia do pagamento dos benefícios aos segurados da Prefeitura de João Pessoa e um incremento de aproximadamente 32,22% no corrente ano, saindo de um patrimônio de R$ 445.161.721,73, em janeiro de 2023 para um total de 544.529.044,17 no fechamento de outubro deste ano”, explicou.

Na sua avaliação, o IPMJP teve um ano de muitas conquistas, destacando-se entre elas os RPPSs do Brasil com premiações importantes recebidas no 56° Congresso Nacional da Abipem, como: Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária – edição 2023, ficando no 4° lugar e o Prêmio Destaque Brasil de Governança Previdenciária – 3° lugar, além do Prêmio Destaque Brasil de Investimentos, conquistando o 7° lugar.

“As premiações comprovam o altíssimo nível de gestão previdenciária do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa e de sua equipe”, reforçou. Segundo ela, a participação em vários congressos pelo Brasil contribuiu para a capacitação de seus servidores dentre eles a 76ª Reunião Ordinária do Conaprev, 5º Congresso Brasileiro de Investimentos RPPS, Expert XP, IV Seminário Estadual de Previdência; 1º Congresso Brasileiro de Mulheres de RPPS, 56° Congresso Nacional da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais, finalizando com o 11° Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS.

Durante o ano de 2023, os funcionários do IMP, também, tiveram oportunidade de participar de capacitações com destaque para o 2° Workshop em Gestão Previdenciária, oportunidade de orientação multidisciplinar ministrada pelos próprios servidores do Instituto.

Prova de Vida – No ano de 2023 foram concedidos pelo IPMJP 351 benefícios, sendo 249 aposentadorias e 102 pensões por morte. Também foram realizados 6.346 recadastramentos até o momento, dos mais de 7.700 aposentados e pensionistas vinculados ao IPMJP, a chamada Prova de Vida. O procedimento deve ser feito no mês de aniversário do segurado. O não recadastramento pode resultar na suspensão da concessão do benefício ao segurado.

A realização da Prova de Vida é necessária para que o IPM mantenha os dados cadastrais dos beneficiários atualizados. “O recadastramento anual é imprescindível, pois além de assegurar a atualização dos dados cadastrais dos segurados do Instituto, influenciam nos cálculos atuariais – análise de riscos e expectativas financeiras, biométricas e outras expectativas do Instituto”, reforçou a superintendente, Caroline Agra.