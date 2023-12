QUE HORAS COMEÇA Temperatura Máxima DE HOJE? TOMB RIDER, SINOPSE

Por MRNews



Domingo Cinematográfico: Uma Viagem Por Gêneros e Emoções

No próximo domingo, 10 de dezembro de 2023, prepare-se para uma jornada cinematográfica repleta de diversidade e adrenalina. A programação promete agradar a todos os gostos, desde comédia e aventura até ação intensa. A seguir, uma visão detalhada dos filmes que irão agitar sua noite.

Corujão II: “Por Aqui E Por Ali”

– **Título Original:** A Walk In The Woods

– **País de Origem:** Estados Unidos

– **Ano de Produção:** 2015

– **Diretor:** Ken Kwapis

– **Elenco:** Emma Thompson, Kristen Schaal, Mary Steenburgen, Nick Nolte, Robert Redford

– **Gênero:** Comédia

A noite começa com uma caminhada pela comédia em “Por Aqui E Por Ali”. Bill decide enfrentar a Trilha dos Apalache, mas sua esposa impõe a condição de que ele não vá sozinho. Acompanhado por Katz, os dois lançam-se à aventura de suas vidas, explorando não apenas a natureza, mas também suas próprias jornadas pessoais.

Temperatura Máxima: “Tomb Raider: A Origem”

– **Título Original:** Tomb Raider (2018)

– **País de Origem:** Estados Unidos

– **Ano de Produção:** 2018

– **Diretor:** Roar Uthaug

– **Elenco:** Walton Goggins, Alicia Vikander, Dominic West, Daniel Wu

– **Gênero:** Aventura, Ação

Em seguida, mergulhe nas emocionantes descobertas de Lara Croft em “Tomb Raider: A Origem”. A filha independente de um aventureiro desaparecido embarca em uma jornada além de seus limites, desvendando segredos em uma ilha misteriosa.

Sessão Telecine de Cinema: “Batman Vs Superman – A Origem da Justiça”

– **Título Original:** Batman v Superman: Dawn Of Justice

– **País de Origem:** Estados Unidos

– **Ano de Produção:** 2016

– **Diretor:** Zack Snyder

– **Elenco:** Amy Adams, Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg

– **Gênero:** Ação

A noite continua com a batalha épica entre dois ícones em “Batman Vs Superman – A Origem da Justiça”. Enquanto muitos veem o Superman como um novo deus, Bruce Wayne o enxerga como uma ameaça, desencadeando um confronto que mudará o destino de ambos.

Domingo Maior: “Kingsman: Serviço Secreto”

– **Título Original:** Kingsman: The Secret Service

– **País de Origem:** Estados Unidos

– **Ano de Produção:** 2014

– **Diretor:** Matthew Vaughn

– **Elenco:** Sofia Boutella, Michael Caine, Taron Egerton, Colin Firth, Samuel L Jackson, Mark Strong

– **Gênero:** Ação

A ação e a elegância entram em cena com “Kingsman: Serviço Secreto”. Eggsy, um jovem com problemas de disciplina, é recrutado por Harry para fazer parte da agência de espionagem Kingsman. Uma história repleta de reviravoltas e estilo.

Cinemaço: “Maze Runner – Correr Ou Morrer”

– **Título Original:** The Maze Runner

– **País de Origem:** Estados Unidos

– **Ano de Produção:** 2014

– **Diretor:** Wes Ball

– **Elenco:** Aml Ameen, Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee, Dylan O’brien, Will Poulter, Kaya Scodelario

– **Gênero:** Ação

Encerrando a noite, adentre um mundo pós-apocalíptico com “Maze Runner – Correr Ou Morrer”. Thomas, com a memória apagada, precisa unir forças com outros jovens em uma comunidade isolada para escapar de um destino sombrio.

Este domingo promete uma mistura emocionante de risos, mistério, super-heróis e ação. Prepare-se para uma maratona de entretenimento que levará você a diferentes universos e despertará uma variedade de emoções. Não perca essa oportunidade de aproveitar uma noite repleta de cinema de alta qualidade.