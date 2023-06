São João Multicultural

Mesmo com chuva, público canta junto com Berinho Lima, James Sousa e Vicente Nery

A véspera de São João foi sob chuva em João Pessoa, mas nem isso tirou a animação do público que compareceu à segunda noite do São João Multicultural e cantou junto com as atrações da noite, Berinho Lima, James Sousa e Vicente Nery. Realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), o evento acontece no Parque Solon de Lucena até o domingo (25). Na noite deste sábado (24), se apresentam Forró da Live, Israel Muniz e Walkyria Santos.

“A nossa segunda noite de programação dos shows na Lagoa foi realmente intensa. Os artistas que subiram ao palco deram uma demonstração clara do amor que o público pessoense tem por eles. Isso também é importante porque mostra que estamos numa linha correta da nossa política de cultura que envolve os festejos juninos, valorizando os artistas da terra e nacionais”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que a cidade de João Pessoa entendeu, pelo segundo ano consecutivo, o projeto de São João e está dando uma resposta muito positiva. “Isso só nos alegra a continuar esse trabalho junto com o prefeito Cícero Lucena que tem nos orientado no sentido de cada vez mais fortalecermos essa linha de trabalho, de hibridismos culturais, de diversidade e multiplicidade cultural”, acrescenta.

Público – O público realmente demonstrou muita empolgação com a festa. “Eu fui para o Festival de Quadrilhas e agora vim para o São João Multicultural. Estou achando tudo ótimo porque acaba valorizando a cultura do Nordeste e o turismo”, declarou a enfermeira Cíntia Lopes.

Por outro lado, os comerciantes aproveitam para unir o útil ao agradável, literalmente. “Está dando para descolar umas vendas e, além de estar trabalhando, estou me divertindo, curtindo os shows. Gosto muito, fico ouvindo e acompanhando. Da minha forma, estou participando”, diz Luana Dias, que comercializa espetinhos e bebidas.

Para a comerciante Alice Silva Viegas, as vendas devem aumentar nos dias sem chuva. “Mas, é muito bom poder trabalhar aqui e nossa expectativa é que até domingo as vendas aumentem ainda mais”, comenta.

Artistas – Assim como o público, os artistas aprovaram a festa. “A festa prova que João Pessoa tem São João e que é bom. Primeiro, agradeço a Deus pela oportunidade e segundo ao prefeito Cícero Lucena, toda equipe da Funjope, tendo à frente o diretor Marcus Alves. Tenho certeza de que João Pessoa está em boas mãos, resgatando a cultura. São João Multicultural está dizendo tudo, toda a diversidade”, declarou o cantor James Sousa.

Participando pela primeira vez do São João de João Pessoa, o cantor Vicente Nery disse estar muito feliz e destacou que esse é um momento de reencontro. “Obrigado à Prefeitura de João Pessoa pelo convite, obrigado a todos os fãs e amigos. Parabéns por essa festa linda que é o São João Multicultural de João Pessoa”, agradeceu.

Integração – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Cultura da Paraíba.

Programação – Os shows seguem neste sábado (24), dia de São João, com as apresentações de Forró da Live, Israel Muniz e Walkyria Santos. Para fechar a programação, no domingo (25), tem João Lima, Cavalo de Pau, Banda Encantus e Vaqueiro Milcemar.

O São João Multicultural de João Pessoa teve início no dia 7 de junho, com o XVII Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa, que seguiu até o domingo (11). Teve também o XX Concurso Paraíba Junino, de 12 a 16, ambos com média de oito mil pessoas por noite.