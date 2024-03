PT descarta aliança com Cícero e mantém prévias para definir candidato em João Pessoa

O PT terá candidatura própria nas eleições deste ano em João Pessoa. O martelo foi ‘batido’ hoje durante uma reunião da executiva nacional com os pré-candidatos Luciano Cartaxo e Cida Ramos.

Os dois disputam a indicação do partido e terão que ir para as prévias, mantidas para o próximo dia 7 de abril.

A decisão é excludente, aniquila a possibilidade do partido compor, já no primeiro turno, com o prefeito Cícero Lucena (Progressistas) – tese ainda sonhada por alguns dentro da legenda.

E cá entre nós: não faria o menor sentido o partido, que ocupa a Presidência da República e tem bons quadros, com potencial eleitoral, abdicar da disputa e da possibilidade de ser protagonista na Capital.

Ultrapassado esse momento de indefinição, os petistas agora têm um desafio pela frente. Fazer com que o partido saia unido das prévias. Uma missão nada fácil, diante da disputa interna entre Cartaxo e Cida Ramos.

Hoje Cida tem maioria internamente, enquanto Cartaxo possui um capital eleitoral com mais musculatura. As pesquisas internas recentes sacramentam esse cenário, mas o partido deverá fazer novas sondagens.

Para além de manter a unidade, a sigla precisará atrair novos aliados. Tarefa também difícil na atual conjuntura, em que boa parte dos partidos de centro-esquerda segue à risca a cartilha do governador João Azevêdo (PSB) – aliado de primeira ordem de Cícero.

O PT, definitivamente, decidiu colocar a sua candidatura na pista. Se ela irá decolar, ou não, serão cenas dos próximos capítulos.