Fiscalização

Emlur intensifica combate ao descarte irregular de lixo em áreas públicas e privadas de João Pessoa

24/06/2023 | 19:00 | 78

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) está intensificando as ações de combate ao descarte irregular de lixo residencial, poda e outros tipos despejados em terrenos baldios públicos e privados ou em áreas de preservação ambiental de João Pessoa. De acordo com o diretor da Divisão de Fiscalização do órgão, Geraldo Gean, motociclistas estão espalhados por toda a região fiscalizando essa prática durante todos os dias da semana.

Atualmente, o Altiplano Cabo Branco e o Portal do Sol são os bairros com maior incidência no descarte irregular de lixo. “Nestes locais, é comum acontecer ações de caçambeiros, que costumam despejar nos terrenos baldios destes locais os entulhos e metralhas da construção civil”, detalhou.

Segundo Geraldo Gean, a população da Capital tem ajudado nas ações de combate a essa prática, denunciando junto as redes sociais. “É importante que as pessoas continuem fazendo isso e ao fazerem, anexem filmagens da placa dos veículos para que possamos aplicar a multa com base nestes flagrantes”, afirmou.

Geraldo Gean disse que a multa prevista no Código de Posturas do Município para esse tipo de prática é de 400 UFIRs (Unidade Fiscal de Referência), o equivalente hoje a R$ 18.662,00, e que, no caso de reincidência, o valor dobra. “Esse é um trabalho que realizamos em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente do Município (Semam), que também aplica multas a partir de R$ 60 mil, com a Polícia Florestal, Sudema e Cagepa, onde cada um estipula seu valor referente a infração”, explicou.

O diretor ainda afirmou que a população precisa entender que o descarte irregular de lixo vai refletir no meio em que ela vive e que, se esse tipo de atitude for revista, vai diminuir e muito os problemas registrados nos períodos chuvosos, a exemplo dos alagamentos. O diretor da Divisão de Fiscalização da Emlur disse que, em breve, a população vai contar com um número de WhatsApp para fazer as denúncias de descarte irregular de lixo.