Educação

Cícero Lucena inaugura 20ª escola reestruturada pela gestão

06/06/2023 | 09:30 | 40

Alunos e profissionais de mais uma unidade de ensino da Capital podem contar com uma estrutura de alto padrão de qualidade. Trata-se da Escola Frei Afonso, no Varadouro, entregue na manhã desta terça-feira (6) pelo prefeito Cícero Lucena e pelo vice-prefeito Leo Bezerra. Esta é a 20ª escola inaugurada pela gestão após obras de reestruturação e adequação física. Outras 40 unidades estão com serviços em andamento.

“A padronização estrutural é parte do nosso projeto de qualificação da educação. Temos profissionais apaixonados e que agora vão ensinar com estrutura adequada, tecnologia e tudo que é necessário para que as crianças se desenvolvam, aprendam, sejam cidadãos e profissionais de qualidade no futuro. Faremos assim uma cidade mais justa, humana e solidária”, afirmou o prefeito.

A Escola Frei Afonso atende cerca de 480 estudantes do Ensino Fundamental I e II. Ela ganhou um muro de arrimo, reservatório d’água e projeto elétrico. Também houve recuperação ou substituição de piso, cobertas, esquadrias e da rede hidrossanitária, adequação da acessibilidade e climatização.

A secretária municipal da Educação, América Castro, facultou a palavra à secretaria executiva, Luciana Dias, pela sua relação com a escola, onde já trabalhou como professora. “Lembrando como essa escola era antes o momento é de alegria. É muito bom ver essas crianças poderem contar hoje com uma estrutura tão boa, fardamento, tecnologia e tudo que é preciso para que possam aprender, crescer e se tornarem grandes cidadãos. Esta é uma gestão que prima pela educação”, disse.

O diretor administrativo da unidade, Reinaldo Correia, afirmou que hoje os estudantes contam com um equipamento de primeiro mundo. “Temos que agradecer ao prefeito e à equipe da Secretaria de Educação pois isso que foi feito aqui foi uma reconstrução. Tínhamos um grande problema elétrico, pouca reserva de água e outras questões que foram resolvidas para que possamos trabalhar e estudar com as melhores condições”, destacou.

Estiveram presentes o deputado estadual João Gonçalves, os vereadores Bruno Farias, Guga Oliveira, Coronel Sobreira, Damásio Neto, Emano Santos e Dr. Luís Flávio; e o secretário municipal da Infraestrutura, Rubens Falcão, entre outros auxiliares da gestão municipal.