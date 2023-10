Prefeitura de João Pessoa realiza 1° Encontro de Secretários Municipais de Finanças da Paraíba

A Secretaria de Finanças da Prefeitura de João Pessoa realizou, na tarde desta quinta-feira (26), o 1º Encontro de Secretários Municipais de Finanças da Paraíba, com a presença do prefeito da Capital, Cícero Lucena, e do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Na ocasião, eles discutiram finanças e despesas públicas dos municípios, com temas que envolvem o dia a dia dos profissionais que cuidam das finanças e das contas dos municípios.

No encontro, realizado em um hotel de João Pessoa, participaram secretários de 20 cidades paraibanas mas, de acordo com o secretário de Finanças de João Pessoa e idealizador do fórum, Brunno Sitônio, a expectativa é de nas próximas edições, ampliar a participação para mais municípios paraibanos. “A ideia é trazer vários órgãos para debater e discutir com os secretários os temas inerentes ao nosso cotidiano, como o financiamento das políticas públicas, a Reforma Tributária, o financiamento do transporte coletivo e os vários planos salariais. Assim, poderemos trazer frutos para cada município e, em conjunto, ao nosso Estado”, disse.

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, destacou a importância destes encontros no suporte aos gestores municipais. “Sem dúvida nenhuma todas as áreas de uma Prefeitura são importantes, mas as finanças têm algo especial porque o bom desempenho e a boa gestão na área financeira é fundamental para dar suporte a nós que somos prefeitos, no sentido de atingirmos os nossos objetivos e nosso compromisso público de fazer uma boa gestão, com eficiência, transparência e atenção especial em respeito aos recursos públicos”, destacou.

Já o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, destacou a relevância de João Pessoa como liderança na América Latina e o pioneirismo da cidade em criar este fórum de secretários de finanças. “Hoje João Pessoa é uma liderança na América Latina após ganhar o prêmio Diligent LAtin America Awards 2023, na categoria Líder de Conformidade e Ética. Isso é muito importante, assim como estas discussões realizadas aqui neste encontro. Vi um fórum como este em São Paulo, onde participei de reuniões com mais de 300 secretários e asseguro que o TCU está acompanhando esses debates, pois sabemos o que os municípios estão sofrendo, por exemplo, com a queda do repasse do FPM”, disse.

Discussões – Durante o encontro, o assessor técnico da Associação Brasileira de Secretários de Finanças (Abrasf), André Luiz Macêdo, que já foi secretário de Tributação de Natal (RN), debateu com os secretários temas como a Reforma Tributária e a implantação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e Nacional), com o objetivo principal de permitir o intercâmbio de informações entre os municípios de todo o País.