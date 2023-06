Serviço estruturado

Hospital Municipal Santa Isabel realiza cirurgias sem corte para retirada de pedras nos rins

04/06/2023 | 08:00 | 303

Os usuários da rede municipal de saúde contam com um serviço pioneiro no tratamento de cálculos renais grandes. O procedimento para retirada de pedras nos rins, conhecido como nefrolitotripsia percutânea, é realizado sem corte no Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), que integra a rede de saúde da Prefeitura de João Pessoa.

Pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Santa Isabel é a única unidade que faz esse tipo de procedimento na Capital, voltado para cálculos volumosos de rim, ressalta o urologista Rafael Rebouças, que coordena o Serviço de Urologia do HMSI. “A cirurgia, realizada de forma minimamente invasiva, beneficia pacientes que sofrem com dor crônica ou infecções de repetição, sangramentos e que convivem com cálculos dentro do rim por muito tempo”, explicou o médico.

Ele destaca que o atendimento aos usuários foi ampliado após o serviço ser todo estruturado no hospital recentemente. “Havia uma demanda reprimida muito grande de pacientes esperando por essa cirurgia para retirada de pedra nos rins. A gente conseguiu estruturar o serviço, tornando uma cirurgia bem rotineira. Esse foi um avanço, um grande ganho, a rotina dessas cirurgias sendo feitas no SUS”, comemora Rafael Rebouças.

O médico informa que o procedimento é feito através de um furo pelas costas, por onde é inserido um aparelho para acessar o rim e remover as pedras. Geralmente, o paciente tem alta precoce, com um ou dois dias, e se recupera rápido para suas atividades.

Têm acesso ao serviço os usuários da rede municipal de saúde encaminhados pela regulação, após passarem pelas unidades de saúde da família (USFs).