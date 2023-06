Vídeo – Susana Vieira dá uma invertida em Patrícia Poeta ao vivo: 'deixa eu te falar'

Vídeo – Susana Vieira surpreende ao participar do Encontro e contesta Patrícia Poeta cara a cara: ‘Deixa eu te falar’

A renomada atriz, Susana Vieira, de 80 anos, foi a convidada especial do programa Encontro nesta segunda-feira (29), causando um grande impacto logo no início.

Susana está atualmente no ar na novela “Terra e Paixão” e compareceu ao programa apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares para falar sobre seu papel na trama de Walcyr Carrasco, bem como outros assuntos.

A participação de Susana começou de forma inusitada, como uma estátua ao lado do totem de Cauã Reymond. Em seguida, ela interagiu com Patrícia Poeta e até deu um selinho em Manoel Soares. Sua participação no Encontro gerou repercussão nas redes sociais.

Ao vivo, Susana Vieira contesta Patrícia Poeta

Com muito bom humor, energia e sua língua afiada característica, Susana Vieira brilhou no Encontro. Logo no início de sua participação, ela surpreendeu Patrícia Poeta ao questioná-la.

“Deixa eu te falar: você está dizendo que eu tenho 100 anos de carreira?”, perguntou Susana. “Seis décadas de carreira”, respondeu Patrícia Poeta. Logo em seguida, Susana Vieira admitiu que havia entendido erroneamente o que Patrícia Poeta havia dito ao recebê-la.

Susana Vieira compartilha sua trajetória no Encontro

Durante sua participação no Encontro, a atriz Susana Vieira compartilhou sua longa trajetória profissional. Como uma veterana da televisão brasileira, ela acumula 50 anos de carreira apenas na Globo e tem alcançado grande sucesso com a novela “Terra e Paixão”. Susana também revelou que não gosta de ser chamada de velha e considera isso a maior ofensa que pode receber. Além disso, a atriz ficou emocionada com o depoimento de seu colega de profissão e de elenco em “Terra e Paixão”.

Susana Vieira afrontando Patrícia Poeta com classe e elegância: "Manoel, você quer me fazer alguma pergunta?" #Encontro pic.twitter.com/qyS3IuVhfh — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 29, 2023

