Meio Ambiente

Cícero Lucena fala sobre Plano de Ação Climática de João Pessoa durante encontro da FNP

01/06/2023 | 19:00 | 33

O prefeito Cícero Lucena abordou o Plano de Ação Climática de João Pessoa durante o painel ‘Articulação federativa e adaptação das cidades às mudanças climáticas’. A mesa faz parte do encontro geral da Federação Nacional de Prefeitos (FNP), que acontece nesta quinta (1°) e sexta-feira (2), no Centro de Convenções, na Capital paraibana.

“Este plano representa um compromisso fundamental para o futuro sustentável de João Pessoa. As mudanças climáticas são uma realidade global que exige ação imediata em nível local. Como cidade, enfrentamos desafios significativos, como o aumento do nível do mar, temperaturas extremas e mudanças nos padrões de chuva. No entanto, também temos a oportunidade de sermos agentes de mudança”, destacou Cícero Lucena.

O Plano de Ação Climática estabelece metas ambiciosas para enfrentar esses desafios. O estudo define ações em áreas como transporte, energia, resíduos e conservação da biodiversidade. “Mas esse plano não é apenas um documento, é uma chamada à ação para todos nós. Nós, como cidade, devemos unir forças e trabalhar em conjunto, pois é hora de colocar o plano em prática”, afirmou o prefeito de João Pessoa.

O painel ainda contou com a apresentação do prefeito de Belém (PA), Edmilson Rodrigues, que falou sobre a ‘Conferência do Clima da ONU (COP 30)’ e a ‘Cúpula da Amazônia’, evento que será sediado pela capital paraense em agosto. “Espero todos os prefeitos e prefeitas interessados no desenvolvimento local e compromissados com a proteção do planeta que estejam em Belém neste evento, que é de extrema importância e de grande pioneirismo”, frisou.

A mesa foi encerrada com fala do secretário nacional do Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental, Adalberto Maluf, que falou sobre a articulação federativa para o enfrentamento às mudanças climáticas. “Estamos aproximando os municípios no programa de zoneamento ambiental, o programa Cidades mais Verdes, de apoio à implementação de áreas verdes urbanas, e o Cadastro Ambiental Urbano, para catalogação de áreas verdes em nosso sistema”, informou.