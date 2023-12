Prefeitura investe em turismo e transforma João Pessoa em um dos destinos mais procurados do Brasil

Belas praias, um parque arquitetônico encantador e uma programação cultural recheada de grandes atrações. A junção desses três itens está fazendo João Pessoa ser uma das cidades brasileiras mais procuradas pelos turistas neste fim de ano. O resultado do empenho da Prefeitura para voltar os olhos dos turistas para a Capital é que os hotéis devem atingir a capacidade máxima no Réveillon.

A expectativa extremamente positiva é fruto de um trabalho de construção de uma João Pessoa que cresce com o olhar voltado para o futuro. Para alcançar 100% de ocupação hoteleira no fim de ano, por exemplo, a Secretaria de Turismo (Setur) voltou todos os esforços durante o ano de 2023 para a concretização da qualificação de mão de obra e infraestrutura, no intuito de deixar a cidade pronta para receber seus visitantes.

“O ano de 2023 foi um dos mais produtivos para o segmento do Turismo. Além dos projetos que a Prefeitura vem desenvolvendo, por meio da Secretaria de Turismo, como capacitação de agentes de viagens, qualificação da mão de obra com a realização de cursos, maior presença em feiras de turismo, agilizamos ações em áreas importantes, como acessibilidade, promoção do destino e, principalmente, criamos uma agenda de execução dessas ações, como a viabilidade da reurbanização e reocupação do Centro Histórico”, destacou o secretário de Turismo, Daniel Rodrigues.

A Decolar, agência de viagens on-line com maior trajetória na América Latina, divulgou a lista dos destinos mais procurados para as festas de fim de ano no País e no mundo. Entre as rotas nacionais, João Pessoa se destaca como um dos destinos mais desejados do Brasil. Quando o assunto é vir para a Capital no Réveillon, a cidade ocupa a sétima posição das mais buscadas.

“João Pessoa está se transformando e quem está ganhando é a própria população, que tem sido vista como uma das principais parceiras desse nosso projeto de tornar a Capital paraibana no melhor destino brasileiro. Somos protagonistas no país, estamos nas prateleiras das principais e maiores operadoras de turismo, somos citados como um dos melhores e mais procurados destinos pelas plataformas de viagens”, comemorou Daniel Rodrigues.

Belezas da orla – A orla de João Pessoa é um verdadeiro presente para quem deseja ter um fim de ano inesquecível. Com 24 quilômetros da mais pura beleza, o espaço se divide entre as praias de Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, Bessa, Seixas, Penha, Arraial, Sol, Gramame e Jacarapé.

E foi ouvindo as histórias sobre tanto encanto em um só lugar que a funcionária pública Eunice Barros Derze, de 65 anos, escolheu a Capital paraibana para realizar um dos grandes sonhos de sua vida: conhecer o mar. Para isso, ela vai percorrer mais de 5 mil km, e por terra. Eunice vem do Acre, no Rio Branco, vivenciar momentos inesquecíveis neste fim de ano.

A paisagem deslumbrante e as águas quentinhas do mar de João Pessoa são os principais motivos que a fizeram escolher a cidade, mas não são os únicos. “Eu sempre ouvi falar que a Capital da Paraíba é linda, de uma beleza rara. E outros fatores também ajudaram para que eu escolhesse essa cidade, o custo-benefício é um deles. Vi que aí os preços são muito bons e atraentes para o turista, sem contar que a mobilidade urbana também facilita os passeios que pretendo fazer”, contou.

Eunice Barros deve chegar em João Pessoa na próxima semana, já que escolheu vir de ônibus. “As passagens de ônibus estavam bem mais baratas e eu aproveito e ainda conheço outros lugares pelo caminho”, brincou.

Arquitetura encanta turistas – Os belos coqueiros e o mar de águas claras são perfeitos, mas João Pessoa também tem um conjunto arquitetônico que deixa qualquer visitante maravilhado. O Centro Histórico é um atrativo que enche os olhos de quem visita por toda a sua estrutura pomposa e cheia de história. O Hotel Globo é o registro do marco zero da cidade, com vista privilegiada para o Rio Sanhauá – berço do nascimento da Paraíba – e um pôr do sol indescritível.

Nas mesmas imediações, o turista pode visitar também a Casa da Pólvora, o Centro Cultural São Francisco, formado pela Igreja de São Francisco e pelo Convento de Santo Antônio, além da Capela da Ordem Terceira de São Francisco, a Capela de São Benedito, a Casa de Oração dos Terceiros (chamada de Capela Dourada), o Claustro da Ordem Terceira, uma fonte e um grande adro com um cruzeiro, constituindo um dos mais notáveis legados do Barroco no Brasil.

João Pessoa iluminada – A cidade que já é bonita por natureza consegue ficar ainda mais bela com as luzes de Natal espalhadas por todos os cantos. Seja na Orla Marítima, nas principais avenidas ou no Centro da Cidade, a iluminação natalina chama a atenção e é um atrativo a mais para quem está de passagem por João Pessoa.

No Busto de Tamandaré, em Tambaú, foi instalada uma árvore de 20 metros. Na Praça da Independência e no Parque Solon de Lucena, outras duas grandes árvores, sendo que a da Lagoa tem 28 metros de altura. As Avenidas Epitácio Pessoa e Getúlio Vargas, além do Largo de Tambaú, também estão todas iluminadas.

Programação cultural – O padre Fábio de Melo é uma das principais atrações artísticas a se apresentar em João Pessoa neste fim de ano e deve atrair uma multidão para o Busto de Tamandaré no próximo dia 28. O religioso participará do ‘Natal Luz’ como convidado do Padre Nilson Nunes.

O Natal Luz, que está em sua 7ª edição, também terá participação do cantor Diego Fernandes. O evento religioso, em celebração ao aniversário de Jesus, promete reunir milhares de pessoas nas areias da Praia de Tambaú. A Prefeitura de João Pessoa vai disponibilizar uma grande estrutura e logística para garantir a presença, de forma tranquila, dos fiéis.

Réveillon – A noite de 31 de dezembro também será especial em João Pessoa. A Prefeitura montou uma programação musical que contará com os shows de Limão com Mel, Alinne Rosa, Banda Encantu’s e Raniery Gomes. Os artistas irão abrilhantar a virada de ano dos pessoenses e dos turistas que escolheram a Capital para encerrar 2023. E, claro, não pode faltar o grande show pirotécnico que marca a chegada de um novo ano.

Confira a programação na semana de Natal e Réveillon:

Dia 20

16h – Apresentação da Banda 5 de Agosto (formato banda de coreto);

Local: Hotel Globo

19h – Apresentação do Grupo de Câmara da Sedec e Coral Canto Livre Meninada

Local: Catedral Nossa Senhora das Neves

Dia 21

18h – Coral Jovem do Instituto Unimed com a regência da maestrina Socorro Estrela e Orquestra Sedec

Local: Busto de Tamandaré

19h – Biclicletada Natalina

Local: Parque Solon de Lucena

Dia 22

19h – Concerto de Natal com a Orquestra Sinfônica Municipal

Local: Centro Cultural São Francisco

Dia 28

19h – Show do Padre Fábio de Melo e Padre Nilson Nunes

Local: Busto de Tamandaré

Dia 31

20h – Festa de Réveillon – shows de Limão com Mel, Alinne Rosa, Banda Encantu’s e Raniery Gomes

Local: Busto de Tamandaré