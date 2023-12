veja projeto do Arco Metropolitano de João Pessoa, que ligará BR-101 à BR-230

O governador João Azevêdo (PSB) assina, nesta quinta-feira (14), a ordem de serviço do Arco Metropolitano de João Pessoa, que vai interligar diretamente a BR-101 e a BR-230, com a construção de dois viadutos. Abaixo você confere imagens do projeto executivo que foi apresentado pelo governo quando anunciou a obra.

No projeto está previsto a construção de duas pontes, com extensão de 40 metros, sobre o Rio Gramane e Mumbaba, entre outros serviços. A obra representa um investimento de aproximadamente R$ 182 milhões, recursos próprios do Tesouro Estadual. Mas recursos de outras fontes de financiamento também podem ser usados, de acordo com pedido de autorização de empréstimo feito pelo governo à ALPB.

A expectativa do governo é de que o Arco Metropolitano de João Pessoa melhore a mobilidade urbana com a retirada do tráfego de caminhões pesados de vias urbanas da cidade, bem como reduzir o tempo de viagem.

O objetivo é retirar o tráfego pesado na área urbana de João Pessoa, o que deve beneficiar 1,3 milhão de pessoas.

Conforme o projeto, os veículos que seguirem tanto de Recife com destino para Campina Grande e vice-versa não precisarão mais passar pela área de intercessão das rodovias federais. A intenção também é o tráfego de caminhões pesados do perímetro urbano da cidade, além de reduzir o tempo de deslocamento das pessoas.

