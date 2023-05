Escolas municipais

Alunos participam da Mostra Brasileira de Foguetes e da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

17/05/2023 | 14:00 | 60

Alunos da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa participaram na manhã desta quarta-feira (17), na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, do lançamento de foguetes que faz parte da 17ª Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG). Participaram alunos do 6º ao 9º ano das Escola Zulmira de Novais e da Escola Duque de Caxias.

Os alunos confeccionaram os próprios foguetes usando garrafas pets e fitas adesivas. A base de lançamento, que é feita de cano PVC, foi produzida pela equipe de professores.

“Estou muito feliz com o desempenho dos nossos alunos. O estudante João Gabriel, que é do 9º ano, conseguiu alcançar a marca de aproximadamente 80 metros. Temos alunas que passaram dos 70 metros. Agradeço a todos que participaram desta construção”, disse o professor de Geografia da Escola Zulmira de Novais, Everaldo Júnior.

Nesta sexta-feira (19) cerca de 80 alunos do 5º ao 9º ano da Escola Zulmira dos Novais irão participar da prova escrita da 26ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), que contará com questões de Astronomia e de Astronáutica. As provas são realizadas na própria unidade de ensino.

As distâncias alcançadas pelos foguetes e o resultado das provas serão inseridos pelo professor na plataforma da OBA na próxima semana.