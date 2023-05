Campinense já faz contas para a classificação na Série D 2023

Compartilhe















A primeira fase da Série D ainda está no começo, com apenas duas das 14 rodadas realizadas até o momento, mas no Campinense o pessoal não perde tempo quando se fala nas projeções para que se possa avançar de fase. O técnico Luan Carlos calculou que, de acordo com a média dos últimos três anos, é necessário fazer por volta de 21 a 26 pontos para avançar na primeira ou na segunda colocação do Grupo 3 e chegar ao mata-mata da competição.

Confira o elenco do Campinense para a Série D 2023

Nas três últimas edições da Série D do Campeonato Brasileiro, as pontoações entre os classificados em todos os grupos que mais de repetiram foram 21 e 28 pontos. A menor pontoação feita nessas três edições entre clubes que se classificaram foi 18, mas aconteceu apenas em duas ocasiões.

Campinense de 2021, ano do acesso | (Foto: Samy Oliveira / Campinense)

A maior pontoação feita entre 2020 e 2022 foi 36, conseguida pelo Castanhal, líder do Grupo 1 da Série D de 2021, ano em que a Raposa conseguiu o acesso. Naquele ano, o Campinense se classificou na segunda colocação do Grupo 3, com 25 pontos.

Campinense e as contas para a classificação

Luan Carlos falou sobre o cálculo feito para que se possa avançar ao mata-mata entre os dois primeiros colocados, situação que dá a vantagem de decidir em casa.

“Temos uma média de 21 a 26 pontos. Essa é a média que nos últimos três anos estão saindo os classificados, entre líder e vice-líder”, disse o técnico.

Foto: Estefinho Francelino / Campinense

O comandante do Rubro-Negro também falou sobre a realização que está sendo trabalhar no Campinense e sobre a sua confiança no acesso neste ano.

“Eu estou muito envolvido com o projeto, estou muito feliz, eu estou acreditando muito nesta caminhada e eu tenho certeza que vamos sair muito vitorioso. Eu quero encerrar o ciclo de 2023 com o acesso. Vai ser muito bom para o clube, mas fundamental para minha carreira. É a junção de duas necessidades”, finalizou.

A Raposa é atualmente vice-líder do Grupo 3, com quatro pontos conquistados, e tem pela frente uma longa caminhada até a classificação para a segunda fase. Restam 12 jogos na fase de grupos e mais 36 pontos em disputa.

