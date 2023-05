Na Lagoa

Funjope apoia ‘A Incrível Máquina de Livros’ em ação de incentivo à leitura

13/05/2023 | 15:00 | 46

Já pensou como seria bom doar um livro usado e receber um novo em troca? Pois isso será possível a partir deste domingo (14) até a terça-feira (16), dentro da iniciativa ‘A Incrível Máquina de Livros’ que vem percorrendo todo o país. O projeto é realizado pela agência Infinito Cultural e conta com o apoio da Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope). O encontro será no Parque Solon de Lucena, das 9h às 17h.

“A Funjope abraçou esse projeto como forma de promover o estímulo à leitura. Fazer o livro circular tem uma importância grande porque, às vezes, o leitor tem um livro antigo, que já leu, e aquele livro parado não desenvolve um processo de conhecimento. Então, o livro precisa estar circulando para que as ideias novas aconteçam. Nós abraçamos essa ideia da ‘Incrível Máquina de Livros’ como uma forma de promover e formar novos leitores”, declarou o diretor executivo Marcus Alves.

A ação envolve também a Secretaria Municipal de Educação (Sedec). Alunos do ensino municipal vão participar na segunda e terça. A diretora do Departamento de Programa Especiais (PDE), da Sedec, Alcilene Andrade, disse que a ação vem para corroborar com os projetos de leitura que as escolas municipais têm e que esse incentivo faz com que a criança perceba a dimensão da importância da leitura e do livro.

Ela afirmou que esta ação da Funjope e da Máquina de Livro reforçam a importância da leitura para as crianças. “Eu fico muito feliz de poder, na Secretaria de Educação, através de algumas escolas, estar colaborando e apresentando para a sociedade João Pessoa como uma cidade leitora. Temos projetos de leitura muito bonitos e importantes nas escolas”, afirmou.

O projeto conta ainda com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, Câmara Brasileira do Livro (CBL), Instituto Maurício de Sousa, e tem patrocínio da Colgate. A realização é do Infinito Cultural e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura.

Com o slogan ‘Traga seu livro usado e transforme em uma nova leitura’, a ideia é dar oportunidade para o máximo de pessoas participarem, estimulando também o gosto pela leitura. Para ampliar esse estímulo, cada pessoa pode trocar até três livros. Será possível escolher entre infantis e adultos, mas o título é surpresa.

Para que a magia aconteça, será necessário seguir algumas regras. A primeira delas é que o livro a ser doado deve estar em bom estado. Ele também não pode estar rasgado ou riscado. É preciso ficar atento porque não são recebidos gibis, livros didáticos ou livros técnicos.

A Máquina de Livros busca estimular a troca de livros, favorecendo a democratização da leitura, já que nem todo mundo tem acesso e outras pessoas não querem ler os livros que têm em casa.

A expectativa da agência Infinito Cultural é de mais de 500 trocas de livros por dia de ação. ‘A Incrível Máquina de Livros’ iniciou a atividade em 2018 e, desde então, percorreu 34 cidades, 16 estados e 5 regiões do Brasil, com 21 mil km rodados, mais de 61 mil livros transformados e 120 mil pessoas impactadas diretamente.