Biênio 2023/2025

Conselho Municipal da Assistência Social dá início ao processo eleitoral para novos representantes

10/05/2023 | 20:00 | 63

Representantes do Conselho Municipal da Assistência Social (Cmas) se reuniram, nesta quarta-feira (10), para eleger os titulares e suplentes da sociedade civil que irão compor o órgão no biênio 2023/2025. A escolha dos nomes das entidades aconteceu em assembleia, realizada no auditório da Faculdade Internacional da Paraíba, no bairro de Tambiá.

As entidades que participaram do processo eleitoral se habilitaram de acordo com critérios estabelecidos na Resolução nº 005/2023/Cmas-JP. Cada entidade teve direito a um voto, dentro do seu próprio segmento. Foram eleitos representantes no segmento de atendimento à criança e ao adolescente, atendimento ao idoso, associações comunitárias, pessoa com deficiência e associações de trabalhadores.

Antes de iniciar o processo de votação, Gilmara Oliveira, presidente da comissão eleitoral do Cmas de João Pessoa, ressaltou o objetivo da eleição. “Esse momento é de suma importância para a eleição da parte não governamental do Conselho, reunindo aqui as entidades que desenvolvem serviços de assistência social no Município. Nosso objetivo maior é garantir a continuidade das ações, programas e serviços promovidos pelo Conselho, cumprindo sempre com a política pública de assistência social”, destacou.

Eleitos – No segmento de atendimento à criança e ao adolescente foram eleitas a Casa Pequeno Davi e as Aldeias Infantis SOS Brasil, como titular e suplente, respectivamente, e a Comunidade Doce Mãe de Deus. No segmento de atendimento ao idoso, foram eleitas a Casa Divina Misericórdia e o Lar da Providência da Carneiro da Cunha (Anbeas), como titular e suplente, respectivamente, e a Vila Vicentina Júlia Freire.

Entre as associações comunitárias eleitas, a Associação Recreativa Cultural e Artística (Arca) será titular, e o Centro Integrado de Ações Comunitárias pela Vida (Cicovi) atuará como suplente. Além das Associações de Defesa da Saúde Sexual, Reprodutiva, Educação e Cidadania (Asserte) e dos Moradores do Conjunto Ivan Bichara (Amib), que também foram eleitas.

Dos representantes da pessoa com deficiência, foram eleitos o Instituto dos Cegos da Paraíba – Adalgisa Cunha e a Associação Paraibana de Equoterapia (Aspeq), como titular e suplente, respectivamente, e a Assessoria e Consultoria para Inclusão Social (Ac Social). Das associações de trabalhadores, o Conselho Regional de Serviço Social foi eleito, como titular, e o Conselho Regional de Psicologia, como suplente. A Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (Apae) vai representar o segmento de escola especializada.

Edinaldo Barbosa é assistente social e participou da eleição representando o Instituto dos Cegos Adalgisa Cunha. “Esse é um momento de participação coletiva, de estar junto com os gestores públicos para eleger as pessoas que vão participar do Conselho e que a gente possa estar construindo a política no Município”, comentou.

Processo eleitoral – O processo prevê a eleição de representantes governamentais e não governamentais de entidades de atendimento à criança e adolescente; entidades de atendimento aos idosos; associações comunitárias; associações de pessoas com deficiência; escolas especializadas; Conselho Regional de Serviço Social; e Conselho Regional de Psicologia. “O próximo passo será a composição dos representantes governamentais, para que a gente possa ter todos os representantes necessários para empossar os novos conselheiros que farão essa gestão a partir do dia 27 de junho”, esclareceu Gilmara Oliveira.