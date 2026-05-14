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Homem investigado por estupro de vulnerável é preso em Solânea

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Foto: Reprodução/Polícia Civil

Um homem de 31 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na manhã desta quarta-feira (13), no município de Solânea. A prisão preventiva foi cumprida por equipes da Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Segundo informações da investigação, o caso ocorreu em 2021. Na época, a vítima tinha menos de 14 anos e teria engravidado do suspeito. De acordo com a polícia, a apuração começou após o registro de nascimento da criança, quando os órgãos competentes foram acionados.

A ordem judicial foi expedida pela Vara Única da Comarca de Solânea. Após a determinação, policiais civis iniciaram diligências para identificar e localizar o investigado.

Conforme a corporação, o homem foi encontrado e preso sem apresentar resistência. Depois da prisão, foi encaminhado para a delegacia, onde aguarda audiência de custódia.

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