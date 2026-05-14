Famílias ficam ilhadas após fortes chuvas em Massaranduba

Famílias ilhadas após fortes chuvas em Massaranduba // Foto: Reprodução TV Cabo Branco.. Jornal da Paraíba

Cerca de 100 famílias ficaram ilhadas nesta quarta-feira (13) após fortes chuvas no município de Massaranduba, no Agreste da Paraíba. Segundo a Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), 40 milímetros de chuva foram registrados desde a última terça-feira (12).

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Após o volume elevado de precipitação, várias estradas e passagens da cidade ficaram danificadas, como a região do Sítio Salgadão, a cachoeira de Pedra d’Água, Mulungu, Imbiras, Caiana, Cafuna, Muribeca e Chão do Bálsamo. Até o momento, as vias se mantêm bloqueadas, dificultando o acesso às famílias ilhadas.

Vias interditadas após chuvas em Massaranduba // Foto: Reprodução TV Cabo Branco.. Jornal da Paraíba

De acordo com os moradores, a situação de emergência não é comum na região mesmo em período de chuvas.

Em um comunicado à TV Paraíba, a Prefeitura Municipal de Massaranduba informou que os órgãos públicos já estão analisando medidas para a resolução da situação de emergência.