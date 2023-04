Segurança do paciente

Prefeitura é vítima de mais uma fake news contra a rede de Saúde

29/04/2023 | 19:36 | 83

A Prefeitura de João Pessoa informa que um vídeo que circula nas redes sociais desde a tarde deste sábado (29) não foi feito dentro do Hospital Municipal Santa Isabel. As próprias imagens mostram que está escrito no lençol o nome de outra unidade hospitalar que não pertence à rede municipal de saúde. Trata-se de mais uma fake news criada pelo radialista e ex-candidato a prefeito da Capital, Nilvan Ferreira.

“O vídeo não corresponde a enfermaria do Hospital Santa Isabel. O HMSI tem limpeza reconhecidamente adequada, inclusive sendo contemplado com prêmios de segurança do paciente pela Anvisa e Agevisa pelas boas práticas. Todas as enfermarias do Santa Isabel estão em fase de conclusão de climatização concedidas por projeto da Secretaria Municipal de Saúde”, afirmou a médica Adriana Lobão, diretora do Santa Isabel.

Prêmio – Durante 2022, foi realizada uma avaliação sobre as práticas seguras referentes ao ano de 2021. O trabalho realizado no Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) em relação a segurança do paciente rendeu a unidade o reconhecimento de excelência por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa). O HMSI alcançou 100% de conformidade na avaliação das práticas de segurança do paciente. Pela alta adesão, o Santa Isabel recebeu uma estrela, marcando o trabalho de excelência desenvolvido na unidade hospitalar.