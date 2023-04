ASSISTIR AO VIVO Atlanta United x Chicago Fire MAJOR LEAGUE SOCCER MLS 2023, HOJE (23/04), PALPITES

A partida entre Atlanta United x Chicago Fire é válida pelo Campeonato MLS, que este ano será chamado de MAJOR LEAGUE SOCCER. Contudo, a bola rola HOJE (23/04) às 17:30 hs (horário de Brasília). A partida tem Atlanta como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas do MLS para o Brasil serão, a princípio, feitas todas elas pelo site do APPLE TV. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo APPLE TV pelo APP ou site da empresa, ao vivo. Para acompanhar como assistir esta partida, veja logo a seguir. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão.

NARRAÇÃO /PRÉ-JOGO Atlanta United x Chicago Fire

PALPITES DA MLS

Atlanta United 2 x1 Chicago Fire

Onde assistir Atlanta United x Chicago Fire AO VIVO HOJE (23/04) – CAMPEONATO VENEZUELANO

Com o MLS Season Pass, torcedores podem assistir às partidas da MLS pelo app Apple TV em bilhões de aparelhos Apple, Smart TVs, dispositivos de streaming, conversores digitais e consoles de jogos, além do site tv.apple.com/br.

Canal Atlanta United x Chicago Fire APPLE TV SIM MRNEWS NARRAÇÃO GE.com Narração ao vivo

As equipes participantes jogam dois torneios únicos, o Apertura e o Clausura, no primeiro e segundo semestre do ano, respectivamente. O sistema de competição é de todos contra todos. Cada torneio consiste em 22 rodadas. A equipe que fizer mais pontos, se consagra campeã.

O Campeonato AMERICANO A MLS 2023

A Major League Soccer (MLS) é a principal liga profissional de futebol dos Estados Unidos e do Canadá. Fundada em 1993, a liga é disputada por 27 equipes, sendo 24 dos Estados Unidos e 3 do Canadá. A temporada regular da MLS vai de março a outubro, com cada equipe disputando 34 partidas.

A MLS tem crescido em popularidade nos últimos anos, atraindo grandes jogadores internacionais, incluindo David Beckham, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimović e Wayne Rooney, entre outros. A liga também tem investido em novos estádios e infraestrutura, buscando melhorar a qualidade do futebol e a experiência dos torcedores.

O atual campeão da MLS é o New York City FC, que conquistou o seu primeiro título nacional em 2021. O Seattle Sounders é a equipe que mais venceu a MLS Cup, tendo conquistado o título quatro vezes. Outras equipes com múltiplos títulos incluem o LA Galaxy, o DC United e o Houston Dynamo.

Além da MLS Cup, a liga também realiza outras competições, incluindo a U.S. Open Cup, a Campeones Cup e a Leagues Cup, esta última em parceria com a Liga MX do México.

A MLS é conhecida por ter um estilo de jogo mais físico e menos técnico do que as principais ligas europeias, mas tem investido em jovens talentos e em treinadores renomados para mudar essa percepção e elevar o nível de jogo da liga. A liga também tem uma regra de teto salarial, o que significa que os clubes têm um limite para o quanto podem pagar em salários, o que pode impactar a capacidade da liga em atrair grandes estrelas internacionais.

ATUAL CAMPEÃO: Los Angeles FC

O Los Angeles FC é o atual campeão competição e do Supporters’ Shield.

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais