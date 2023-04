Infraestrutura e mobilidade

Prefeito entrega pavimentação de três vias e autoriza obras em outras dez durante agenda pelo aniversário de Mangabeira

24/04/2023

As obras de infraestrutura também estiveram presentes na agenda especial do prefeito Cícero Lucena e do vice-prefeito Leo Bezerra no bairro de Mangabeira nesta segunda-feira (24). Durante o dia, os gestores realizaram a entrega de três vias pavimentadas e urbanizadas e assinaram ordens de serviço para início de obras em outras dez. As ações integram a programação comemorativa pelo 40º aniversário de fundação do bairro.

“O bairro de Mangabeira já vinha sendo amplamente contemplado pelo nosso programa de pavimentação e hoje temos a oportunidade de trazer esse benefício para mais moradores. São três ruas finalizadas e 10 sendo iniciadas para acabar com a lama, a poeira, os buracos e trazer mais dignidade e qualidade de vida”, afirmou o prefeito.

Foram inauguradas as ruas Judi Leocádio da Silva, Comerciante José Candido dos Santos e Euclides Alcântara Lira, com investimento conjunto de R$ 758 mil. As vias receberam pavimentação em paralelepípedo, padronização de calçadas, drenagem, itens de acessibilidade, como rampas e piso tátil, e o plantio de mudas adotadas pelos moradores.

O mesmo padrão será aplicado nas ruas Praia de Picãozinho, Praia de Canoa Quebrada, Ponta de Campina, Praia de Carapibus, Praia dos Mariscos, Praia de Cunhaú, Praia dos Coqueiros, Praia do Grau, Praia de Tambaba e Praia Formosa, cujas obras serão iniciadas agora. Neste caso, o investimento é de cerca de R$ 3 milhões.

O militar Flávio Oliveira mora na Rua Praia de Fagundes. “Essa obra traz uma série de soluções para nós. Estas ruas estão intransitáveis. Desde já agradecemos a dedicação do prefeito, pois este é um benefício que não sabemos como expressar. Mangabeira fez aniversário e nós fomos presenteados”, afirmou.

Ligação Mangabeira/José Américo – O prefeito Cícero Lucena ainda visitou os serviços de asfaltamento da ligação entre os bairros de José Américo e Mangabeira. A obra, orçada em R$ 1,8 milhão, compreende a pavimentação em asfalto de 2 km de vias, conectando a Avenida Hilton Souto Maior, através da comunidade Laranjeiras, no José Américo, até a Rua Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha, em Mangabeira. A aplicação do asfalto já foi concluída, faltando apenas a sinalização de trânsito.