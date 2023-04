Tributo

Cícero Lucena participa de apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal em homenagem a Juca Pontes

20/04/2023 | 21:00 | 54

A Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa realizou o seu segundo concerto oficial da temporada na noite desta quinta-feira (20). A apresentação, que contou com a presença do prefeito Cícero Lucena, ocorreu no Centro Cultural São Francisco e especialmente nesta ocasião homenageou o escritor Juca Pontes, que faleceu no último dia 9 de abril.

“É muito bom ter a oportunidade de termos essa orquestra, onde jovens iniciam esse processo cultural. Essa parceria com o Centro Cultural São Francisco nos permite ter espaço apropriado para os concertos e para que a população possa ter acesso à beleza da arte. Hoje à noite é ainda mais especial por lembrar o irmão Juca Pontes, que também era expressão consolidada, amorosa, carinhosa, de nossa cultura”, afirmou o prefeito.

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, destacou que os ensaios e concertos da Orquestra ocorrem no Centro Cultural há cerca de um ano e meio. “É sempre muito gratificante, pois a casa lota e o ato deste mês traz a memória e resgata a presença de Juca Pontes entre nós. Perdemos Juca recentemente. Ele fica nos nossos corações e a melhor forma de celebrar um artista é com arte”, afirmou.

O concerto, regido pelo maestro Laércio Diniz, trouxe a Sexta Sinfonia de Beethoven como ato inicial. “Assim como Beethoven, Juca nos deixa sua arte para que possamos pensar e aprender como fazer um mundo melhor”, afirmou Diniz. A apresentação foi finalizada com a ‘Abertura Xadrez’, de Tom K.

O diretor do Centro Cultural São Francisco, Padre Marcondes Menezes, saudou o público. “É sempre boa essa parceria com a gestão municipal e a cada mês temos a alegria de acolher o público da cidade e de outros lugares para assistir as apresentações da Orquestra”, afirmou.