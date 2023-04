Mais infraestrutura

Prefeitura avança com programa de pavimentação de ruas, com mais de 100 já entregues e 700 autorizadas para receber as obras

16/04/2023 | 11:00 | 49

A Rua Manaus, no bairro do Grotão, desafia os moradores todos os dias. Um declive, buracos e a falta de pavimento dificultam a circulação das pessoas até para entrar e sair de casa. Essa realidade, no entanto, está muito próxima de ser mudada – a Prefeitura de João Pessoa, que avança com seu programa de pavimentação, autorizou o início das obras de calçamento, drenagem, acessibilidade e calçadas padronizadas no local.

Muito bem breve, a Rua Manaus vai figurar em uma lista que já contempla mais de 100 vias já entregues pela atual gestão. O programa tocado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) ainda executa serviço em outras 140 ruas e mais de 700 receberam autorização. Até o final de 2024, João Pessoa contará com mais de 1.000 novas vias pavimentadas.

O artesão Cláudio Ferreira de Andrade, 51 anos, que reside no início da Rua Manaus, disse que a pavimentação representa uma mudança, para melhor, na vida dos moradores. “Sofro com meu estabelecimento, porque os clientes não conseguem chegar até ele. Sem contar o transporte por aplicativo que não quer vir, além do sofrimento da gente todos os dias. São 45 anos assim. Mas, graças a Deus, a Prefeitura vai mudar isso – e eu nem sei dizer a importância para a vida da gente”, desabafou.

Luciano Pereira, secretário executivo de Infraestrutura, explica que as empresas contratadas para execução das obras de pavimentação assumem em média 30 ruas por lote de contrato. A medida em que os serviços vão sendo concluídos, novas ruas com ordem de serviço vão sendo incluídas e o programa vai avançando por toda a cidade.

“Tem uma fase rápida, que é a execução do projeto – a aprovação junto a Seinfra, que as empresas fazem a revisão e daí se inicia. Estamos andando a passos largos para entregar as mais de mil ruas até o final da gestão do prefeito Cícero Lucena. Especificamente no Grotão, são 15 ruas com autorização para início das obras e esperamos que logo estejamos fechando todo o bairro com as demais vias que estão em projeto”, explicou.