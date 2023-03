Serviços

Seinfra segue com manutenção de galerias, iluminação pública e Operação Tapa-Buraco

28/03/2023 | 09:00 | 31

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) segue, nesta terça-feira (28), com os serviços de manutenção de galerias, iluminação pública e Operação Tapa-Buraco em 28 bairros da Capital. Os serviços são executados pela Diretoria de Manutenção e Conservação e atendem as demandas da população.

A Operação Tapa-Buraco segue recuperando a malha viária pelo Bessa; Portal do Sol; Colibris; Mangabeira; Tambauzinho; Geisel; Mandacaru; Centro e Alto do Mateus.

Os serviços de galerias realizados nesta terça-feira são limpeza, desobstrução e recuperação de galerias e remoção de entulho, que acontecem nos seguintes bairros: José Américo; Castelo branco; Miramar; Distrito Mecânico e Brisamar.

As equipes realizam a manutenção da iluminação pública no Cuiá; Valentina; Engenho Velho; Gramame; Colinas do Sul; Novo Geisel; Cristo; Rangel; Padre Zé; Mandacaru; João Paulo II; Costa e Silva; Bairro das Indústrias; Mumbaba e Jardim Veneza.

A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra por meio do 0800 031 1530 e da plataforma Prefeitura Conectada, no site da Prefeitura. O call center da Seinfra funciona de segunda a sexta, das 8h às 20h. A ligação é gratuita.