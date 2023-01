Economia criativa

Cícero Lucena participa do lançamento do 35° Salão do Artesanato Paraibano

13/01/2023 | 21:00 | 61

O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra participaram, na noite desta sexta-feira (13), da abertura do 35° Salão do Artesanato Paraibano. Ao lado da primeira-dama Lauremília Lucena, ele acompanhou o governador João Azevêdo, que abriu simbolicamente o evento que acontece até 5 de fevereiro. Este ano, o Salão, localizado na Orla de Cabo Branco, homenageia o artesanato indígena.

“Para mim é motivo de alegria estar aqui, pois tenho certeza que ações como esta nos permitem descobrir o talento do nosso povo e nos permite investir e qualificar o artesanato. João Pessoa é cidade criativa da Unesco nessa área e ficamos felizes em ver essa iniciativa que aponta para uma cidade mais justa, humana e solidária”, afirmou Cícero.

O governador João Azevêdo explicou que a ideia de homenagear o artesanato indígena surgiu durante visita à Nação Potiguara, em Rio Tinto. “Tocamos o projeto em uma demonstração de respeito aos povos originários em um momento em que o País precisa entender estas relações para construir uma nação de bases fortes. Tenho certeza que será o maior Salão da história”, afirmou.

Parceria – A Prefeitura de João Pessoa participa do evento, pelo segundo ano consecutivo, desta vez com o Prêmio de Excelência Artesanal da Paraíba, em parceria com o Governo do Estado e Sebrae Paraíba, além do apoio do Conselho Mundial de Artesanato para a América Latina. Tratou-se de uma votação popular, seguida pela avaliação de curadores, que selecionou 12 artesãos pela sua excelência, como explicou a diretora de Economia Criativa da Prefeitura de João Pessoa, Mariane Góes.

O 35° Salão do Artesanato Paraibano conta com 539 participantes, entre artesãos, trabalhadores manuais e produtores gastronômicos. A expectativa é que cerca de R$ 2 milhões sejam movimentados durante os 25 dias de realização do evento. Estão expostos produtos de todo o Estado, confeccionados em materiais como fibra, madeira, cerâmica e algodão colorido. O espaço é aberto das 15h às 22h e a entrada é gratuita, mas está sendo pedido um quilo de alimento que será doado as famílias carentes assistidas pelo Governo do Estado.