Nova Venécia x Rio Branco: ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS Campeonato CAPIXABA de 2023, HOJE (25/03)

A PARTIDA Nova Venécia x Rio Branco pelo Campeonato CAPIXABA 2023 acontece hoje HOJE (25/03), 15 hs confira detalhes das escalações e da transmissão da partida. O mandante da partida é o Venécia que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Piauiense de 2023.

Desta forma, em TV ABERTA a transmissão será feita pela TVE. Sabe-se, também que para STREAMING a FPF tinhaum acordo com a ELEVEN (FFP-PI TV) e você PODE assistir o jogo de hoje ao vivo pela internet. O CAPIXABA DE 2023 TAMBÉM PODERÁ SER ASSISTIDO AQUI NO MRNEWS. Portanto, acesse o site pelo seu notebook, celular, tablet ou outro dispositivo. Além disso, poderá assistir o jogo através do aplicativo oficial. Este ano ainda não foi confirmada.

Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos de hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Todos os jogos dos grandes do PI não terão transmissão pela TV aberta e, até então, nem mesmo fechada. Por outro lado, no streaming da MyCujoo (FFP-PI TV) transmite o jogo. Além disso, poderá assistir o jogo através do aplicativo oficial.. O torcedor terá mesmo que ir ao estádio.

PALPITES:

Campeonato Capixaba 2023

Em 2023, o Campeonato Capixaba segue com o mesmo formato das últimas quatro edições. Na primeira fase, os 10 times se enfrentam em turno único, com os oito mais bem classificados avançando para as quartas de final. Os dois últimos colocados, na primeira fase, serão rebaixados para a segunda divisão estadual de 2024. Todas as três fases do “mata-mata” (quartas, semifinal e final) serão disputadas em jogos de ida e volta.

O futuro campeão se classifica para três competições: Campeonato Brasileiro Série D 2024, Copa do Brasil 2024 e Copa Verde 2024. O vice-campeão capixaba fica com a segunda vaga para a Série D 2024.

