Programa de imunizações

Servidores da Prefeitura participam de capacitação do projeto ‘Pela Reconquista das Altas Coberturas Vacinais’

27/03/2023 | 19:00 | 109

Técnicos que atuam diretamente nas coordenadorias das salas de vacinas da rede municipal de saúde participam de uma capacitação de monitores em programa de imunizações na Paraíba, com intuito de qualificar as ações preventivas e melhorar os indicadores de vacinação e epidemiológicos, como parte ainda do projeto ‘Pela Reconquista das Altas Coberturas Vacinais (PRCV).

A capacitação está sendo realizada na sede da Central de Imunobiológico de João Pessoa – Rede de Frio, entre os dias 27 e 31 de março e é promovida pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)/Ministério da Saúde (MS).

O objetivo do projeto é apoiar o Programa Nacional de Imunização com ações estratégicas e foco na vacinação, para atingir as metas ideais de cobertura vacinal, promovendo a articulação com parceiros e consolidando e ampliando redes colaborativas nos territórios.

O treinamento de monitores possibilitará aos Estados e Municípios uma maior autonomia na realização do curso em Sala de Vacina, voltado para a realidade local, contribuindo para a qualificação das ações da Atenção Primária à Saúde para toda a população e ampliando o acesso e o alcance das ações de imunização.

Segundo Clébson Veríssimo, enfermeiro e líder do eixo vacinação do projeto ‘Pela Reconquista das Altas Coberturas Vacinais’ e representante da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) na Paraíba, todos os participantes da capacitação serão habilitados a ministrar cursos em Salas de Vacinas e outras temáticas na área das imunizações.

“Um pré-requisito para participar dessa capacitação é ter um curso prévio em sala de vacina e, portanto, estamos atualizando e qualificando recursos humanos como parte da educação permanente já executada em muitos municípios. Compreendemos a rotatividade existente nos serviços, a necessidade de estarmos nos reciclando, a avaliação de planejar e sempre promover busca ativa, entre outras ações que, no final, vão impactar diretamente na assistência e nos resultados preventivos que buscamos, que é manter todos os cartões de vacinas atualizados e com estímulos sociais para que a população tenha essa compreensão, juntamente aos profissionais de saúde, de forma contínua e eficiente”, destacou.

“Compreendemos a importância de todas as capacitações promovidas pelo projeto, principalmente quão exitosa e necessária é essa troca de experiências, vivências e conhecimento, que nos possibilita a criar novas estratégias nas ações que executamos junto a atenção básica e avançar ainda mais com o trabalho de imunização junto às comunidades, por meio dos agentes de saúde e criando rede de apoio com diálogo entre lideranças comunitárias e outros grupos”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização de João Pessoa.

Além do município de João Pessoa, estão participando da capacitação profissionais que fazem parte da 1ª e 14ª Região de Saúde, profissionais da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Todos os participantes irão receber um certificado do Ministério da Saúde em que eles estarão aptos a ministrar cursos e capacitar outros profissionais que atuam em salas de vacinas.

Projeto – Para mais informações sobre o projeto Pela Reconquista das Altas Coberturas Vacinais (PRCV), acesse o link: https://prcv.org.br/. O projeto busca avaliar soluções com dinâmicas alternativas de reverter o cenário atual de baixa cobertura vacinal, trocar ideias e criar planos, mobilizando, conectando, criando e fortalecendo redes de informação e assistência.